Más de trescientas personas piden en Cort "políticas reales" contra la crisis climática

Cada vez son más las personas que luchan por el Medio Ambiente y ayer fueron más de trescientas las que se concentraron en Cort para reivindicar "políticas reales, urgentes y eficientes" para hacer frente a la crisis climática y a la protección del territorio. Diferentes colectivos ecologistas, Fridays for Future Mallorca, Docents pel Futur e incluso un gran número de turistas quisieron ayer, a voz en grito, concienciar a políticos y ciudadanos de la "situación de emergencia climática" en la que nos encontramos.

El acto de ayer, que además de en Palma se celebró en las grandes ciudades de todo el mundo, fue el pistoletazo de salida de la Semana por el Clima, que concluirá el próximo día 27 con una huelga y una gran manifestación. Durante siete días se celebrarán en Mallorca diferentes actividades cuyo objetivo principal será recordar que el planeta se queda sin tiempo.

"Es fundamental que se tomen medidas para mitigar el cambio climático, es algo ya irreversible, pero no significa que por ello no podamos hacer nada", señalaba Marina Pascual, de Fridays for Future, quien aseguró que lo fundamental esta semana será "dar visibilidad a esta lucha porque, al final, queramos o no, todos nos vamos a ver afectados".

María del Mar Martos, del mismo colectivo estudiantil, apeló directamente "a los gobiernos y a las instituciones públicas, porque es desde ahí desde donde se tienen que llevar a cabo medidas y hacer política ecosocial". En la misma línea se expresó Sergio Arrones, estudiante de diecisiete años, quien manifestó sentirse preocupado porque "cada vez tenemos menos tiempo para reaccionar, y ver cómo los líderes políticos no se están comprometiendo con la lucha contra el cambio climático" le molesta profundamente.

La plaza de Cort se llenó de coloridas pancartas en las que en diferentes idiomas se reclamaba, en definitiva, cuidar el planeta. Así, se pudieron ver lemas como "El clima está cambiando, ¿por qué tú no?", "I want to surf in the ocean, not plastic" ["Quiero surfear en el océano, no en plástico"], o "Hi ha més plàstics que sentit comú".



Escoles pel futur

Fridays for Future leyó un manifiesto que fue precedido por diferentes cánticos reivindicativos como "Si el planeta fuera un banco ya lo habríais rescatado" o "Sin ruido el Gobierno no se mueve".

Cada día más personas forman parte de esta lucha ecologista. Destacó ayer la presencia de Docents pel Futur, plataforma de reciente creación que, como explicó Miquel Àngel Llauger, busca "crear una red de Escoles pel futur" que más allá del 27 de septiembre planifique desde los centros escolares diferentes acciones para sensibilizar a alumnos, padres y profesores. "No queremos solo dar información, sino tener una actitud de exigencia ante el Govern y las instituciones", aseguró.

La concentración por el Clima celebrada ayer contó también con la presencia de la Plataforma Antiautopista y de algunos políticos, como el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir.