El PP lleva la entrevista de 'The Guardian' a la Oficina Anticorrupción del Govern

El PP llevará la entrevista de pago a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el diario británico The Guardian, a la Oficina Anticorrupción. El líder de los populares baleares, Biel Company, anunció ayer que su grupo presentará un escrito ante el órgano antifraude puesto en marcha por el Pacto para que esclarezca las condiciones de la entrevista a la presidenta del Govern. Desde el Ejecutivo autonómico insistieron ayer en que no se abonó "ni un euro público" y que el pago al rotativo fue a cargo de la agencia The Report Company.

"Queremos que el señor Far [Jaume Far, director de la Oficina Anticorrupción] investigue la entrevista en The Guardian", anunció el líder de la oposición que presentarán un escrito a raíz de las informaciones sobre la entrevista, ya eliminada de la web del rotativo por tratarse de "contenido comercial", según se puede leer aún hoy.

"Queremos tener toda la información al respecto, porque estamos ante un asunto muy grave y más aún si se ha mentido desde el Consolat", prosiguió el líder de los populares, cuestionando la versión ofrecida desde el Govern.

Por contra, el Ejecutivo autonómico insistió ayer en que no se abonó "ni un euro público" por la publicación de la entrevista en la web de The Guardian. Fue la portavoz del Govern, Pilar Costa, quien respondió a las preguntas surgidas a raíz de las informaciones por la entrevista de pago. Costa negó "rotundamente" y "categóricamente" que se pagara.

"Reiteramos que el Govern no pagó ni un solo euro público para la entrevista a la presidenta del Govern", respondió la portavoz del Ejecutivo, en la misma línea del comunicado que ya emitió el Govern la tarde del jueves.

Sobre la iniciativa del PP de llevar la entrevista a la Oficina Anticorrupción, Costa se mostró comprensiva señalando que "cuando se publica una noticia falsa hay reacciones por parte de los ciudadanos y los grupos políticos porque se da credibilidad a eso que publican". "Pero vuelvo a desmentirlo y el Govern queda a disposición para mostrar que no hay ninguna relación ni abono económico por dicha entrevista", insistió la portavoz del Ejecutivo. En esta línea desde el Govern aseguraron que se certificará a la oposición que no se pagó por la entrevista.

Costa señaló que el Govern "presupone" que quien sufragó la publicación en las páginas de contenido comercial de The Guardian fue la agencia intermediaria The Report Company, pero que "no se ha ido a investigar quién pagó". "Desde lo que nos responsabilizamos, ni un euro público", insistió la portavoz.



La polémica

Después de haber trascendido el pago de 43.000 euros por parte del presidente valenciano, Ximo Puig, por una entrevista en The Guardian, el digital Eleconomista.es adelantó el jueves que otros cuatro presidentes autonómicos también habían sido entrevistados en el mismo espacio del rotativo previsto para contenidos de pago: el extremeño Guillermo Fernández Vara, el expresidente canario Fernando Clavijo, el expresidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros y la presidenta del Govern, Francina Armengol. Además de los cinco presidentes autonómicos, también fue protagonista de este formato, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

En el caso de Armengol se trata de una entrevista publicada el 26 de abril de 2016, apenas transcurrido su primer año como presidenta. Si hoy se acude al enlace de la entrevista, que en su día difundió la propia presidenta a través de sus redes sociales, el contenido ha desaparecido. La razón: "El contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante", informa el rotativo en su web, explicando en el espacio de la entrevista que "la política de The Guardian es eliminar el contenido pagado al finalizar estos acuerdos". Según defendió el Govern, no hubo "contraprestación económica o publicitaria ni por parte del Govern ni de ninguno de sus entes instrumentales".