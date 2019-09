Confirman un segundo caso de infección por listeria en Balears

La conselleria de Salud informó ayer viernes de que otra persona estaría infectada por la bacteria listeria y que sería el segundo caso confirmado tras el del paciente oncológico ingresado en la clínica Juaneda Miramar que se conoció a mediados de la semana pasada.

Fuentes a las que ha tenido acceso este diario añadieron que el nuevo paciente infectado estaría ingresado en un hospital público de Mallorca y que no se trataría de una persona joven sin otros problemas de salud añadidos.

Sobre las causas que habrían motivado realizar una analítica para determinar o descartar la presencia de esta bacteria, las citadas fuentes aclararon que "a cualquier paciente que está ingresado en un hospital y que le sube la fiebre se le hace un hemocultivo para descartar una infección".

Tal y como se hizo con el paciente de la clínica privada infectado, el hospital de Son Espases envió ayer mismo al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) muestras de este segundo paciente afectado por listeria para comprobar si la bacteria detectada corresponde a la misma cepa aparecida en Andalucía. En estos momentos no está confirmado que esté relacionado con dicho brote.

No obstante, al parecer en este caso no habría constancia explícita de que el nuevo infectado por listeria hubiera consumido alimentos procedentes de Andalucía, señalaron fuentes sanitarias precisando que no podían afirmar este hecho con rotundidad hasta que Salud Pública complete las encuestas para descartarlo.

Esta circunstancia sí se habría dado en el primer caso de listeria en el que el paciente, de origen granadino y afectado por un proceso oncológico, habría ingerido alimentos procedentes de esa comunidad autónoma traídos a la isla por unos familiares.

Fuentes de Juaneda señalaron que su paciente tiene en estos momentos una evolución favorable ya que está respondiendo bien al tratamiento con antibióticos. De la misma manera, Salud informó ayer de que el nuevo infectado "responde adecuadamente al tratamiento antibiótico previsto para estos casos".

El mismo miércoles de la semana pasada que se hizo pública la primera infección, el laboratorio de Son Espases remitió las muestras al centro de referencia nacional para determinar si la bacteria hallada pertenece a la misma cepa del brote de listeria de Andalucía.

Pese a que los resultados se esperaban a finales de esta semana, el Centro Nacional de Microbiología se hallaría desbordado por la multitud de analíticas que le remiten por la magnitud del brote infeccioso andaluz, por lo que los resultados no se espera que lleguen a Son Espases hasta comienzos de la próxima semana.

"Se trata de una prueba muy precisa que realiza la secuencia del genoma completo de la bacteria, por lo que lleva su tiempo. Pero el resultado será inequívoco, como la huella dactilar de la bacteria. Sabremos al cien por cien si procede de ese brote", aseguran los expertos.