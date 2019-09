Un sindicato pide que se reúna la Junta de Personal del Tribunal Superior

El sindicato de interinos de la Administración de Justicia ASIJ (Asociación Sindical Independiente de Justicia) solicita, en un comunicado, la inmediata convocatoria de la junta de personal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), para tratar de los problemas que acucian a los funcionarios.

Según el ASIJ, "han transcurrido tres meses desde las elecciones sindicales celebradas el 19 de junio de este año, y, a día de hoy, todavía no disponemos de local sindical, pese a haberlo solicitado en repetidas ocasiones por los cauces oficiales". Esta falta de sede en las oficinas judiciales estaría impidiendo, según el comunicado, que los representantes de ASIJ puedan despachar con los funcionarios sobre sus necesidades o inquietudes.

"De igual modo, no se ha procedido a convocar la Junta de Personal, en la cual se trata lo relativo a nuestras condiciones laborales, dado que quien tiene potestad no lo hace , vulnerando vuestros derechos de representación", apostilla la asociación.

La entidad, que se presentó por primera vez a las elecciones en junio, denuncia que estas trabas le están impidiendo realizar su actividad sindical.