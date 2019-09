El PP lleva la entrevista de pago en The Guardian a la Oficina Anticorrupción

El líder del PP balear, Biel Company, ha anunciado hoy que su grupo llevará la polémica por la entrevista de pago a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el diario británico The Guardian a la Oficina Anticorrupción. "

Queremos que el señor Far [Jaume Far, director de la Oficina] investigue la entrevista en The Guardian", ha defendido el presidente popular.

"Es un asunto muy grave", ha valorado Company, señalando que la presidenta ya cuenta con todo un gabinete para tener que "pagar directa o indirectamente para salir en The Guardian".