El Consell abre la puerta a reducir la edificabilidad a la hora de construir en rústico

La consellera de Territorio del Consell de Mallorca, Maria Antònia Garcies, se mostró contundente en el pleno de ayer al asegurar que "no se aumentará la parcela mínima para construir en suelo rústico en la modificación del Plan Territorial" que pretenden realizar. En la actualidad, los terrenos necesarios para edificar en el campo son 14.000 metros cuadrados. Sin embargo, Garcies sí que admitió que "existe la posibilidad de reducir la edificabilidad en algunas zonas de Mallorca". En estos momentos se puede construir un 3% de la extensión del terreno rústico.

El debate surgió a raíz de una moción de El Pi que pidió que durante esta legislatura no se tocara la parcela mínima y también por una interpelación del PP ante las "ambiguas palabras" de la presidenta Cladera al respecto.

La moción presentada por El Pi fue aprobada por unanimidad, acordando no aumentar los 14.000 metros cuadrados en las modificaciones del planeamiento territorial de la isla que pondrá en marcha la institución insular. No obstante, quedó en el aire la reducción de la edificabilidad, que impediría la construcción de piscinas y pondría freno a destinar estas viviendas en pleno campo al alquiler vacacional. Hay que tener en cuenta que para el alquiler turístico es casi imprescindible contar con piscina y este tipo de infraestructuras computa en el volumen edificable a la hora de solicitar permiso de construcción.

Antoni Amengual, conseller de El Pi, se mostró satisfecho con el compromiso adquirido por el Pacto de no elevar la parcela mínima, ya que "es una cuestión que preocupa a mucha gente que puede ver su patrimonio devaluado". El conseller del PP, Mauricio Rovira, recordó que "el Pacto tiene mil formas de limitar la construcción en suelo rústico" y una de las que señaló precisamente Rovira fue la de reducir la capacidad edificatoria a la hora de solicitar licencias de obra.

Garcies, en declaraciones a los medios, indicó que en estos momentos no están trabajando en esta cuestión, pero no descartó que "en algunas zonas de Mallorca se pueda reducir el volumen edificable" cuando acometan la modificación del Plan Territorial. Insistió en que en estos momentos no están trabajando en ello.



Zonificación de renovables

La consellera de Territorio aseguró que la modificación del Plan Territorial en la que están trabajando se centra en la zonificación de los terrenos aptos para la implantación de energías renovables. En concreto, deberá definir las zonas donde se podrán instalar parques fotovoltaicos para cumplir el mandato de la Ley de Cambio Climático. Una zonificación que, si nos atenemos a lo ocurrido con el alquiler turístico, no estará exenta de polémica con los municipios, según apuntaron desde los partidos de la oposición.