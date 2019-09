Exigen la dimisión de De Juan por su "nefasta gestión" de la violación de una anciana

El Partido Popular ha exigido hoy la dimisión inmediata del conseller de Derechos Sociales y presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, por la "nefasta gestión" de la violación de una anciana en la residencia de la Bonanova por parte de un trabajador. Los populares han preguntado los motivos que llevaron al IMAS a "esperar tres días en denunciar una violación con pruebas suficientes".

De Juan ha explicado la cronología de unos hechos que ocurrieron el 28 de agosto, que no supieron hasta el tres de septiembre, luego esperaron algunos días para localizar a la familia y el día 6 de septiembre denunciaron el delito ante la Fiscalía.

Llorenç Galmés, portavoz del PP, ha añadido que "en caso de que el conseller De Juan no dimita, la presidenta Catalina Cladera lo debe destituir de forma inminente". El popular ha indicado, en declaraciones a los medios y acompañado de la consellera popular Catalina Cirer, que "no puede ser que al autor confeso de una violación no se lo entregue inmediatamente a la Policía y el IMAS solo le abriera un expediente".

Javier De Juan acusó a los populares de "querer sacar rédito político de esta situación" y hacer "política espectáculo". El conseller insular de Derechos Sociales relató que "primero querían informar a la familia para que no se enterara de los hechos por la prensa". Ha defendido la gestión realizada y ha agradecido al resto de grupos políticos, excepto el PP, la "actitud" ante un hecho tan desagradable.