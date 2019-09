La mayoría de los candidatos de Baleares en abril volverá a repetir

En Balears se vislumbran pocos cambios. La mayoría de los candidatos que se presentaron como cabezas de cartel en las elecciones general del 28 de abril repetirán en los comicios del próximo 10 de noviembre: Pere Joan Pons para el PSOE, Marga Prohens en el PP, Antònia Jover en Unidas Podemos y Joan Mesquida al frente de la lista de Ciudadanos. Todos ellos tienen asegurada su continuidad.

En cambio, en las formaciones pequeñas es donde hay más dudas. Malena Contestí, diputada de Vox y candidata el pasado mes de abril es la gran incógnita. Rompió con el partido en Balears por sus fuertes discrepancias con el líder en las islas, Jorge Campos, y se desconoce su futuro. Campos aseguró ayer que será el partido a nivel nacional quien decidirá si Contestí continúa. De todas formas, hay que recordar que Santiago Abascal apoyó a Campos en su enfrentamiento con la diputada y, por consiguiente, Contestí está en clara desventaja para volver a ser la candidata a las Generales por las islas.

En Més tampoco tienen claro si su candidato, Guillem Balboa, volverá a repetir. Ayer, el partido confirmó a este periódico que se presentarán con la misma fórmula que la pasada, con la marca Veus Progressistes, que agrupa Més per Mallorca, Esquerra, Més per Menorca y Ara Eivissa. En cuanto al candidato de lista, lo más probable es que Balboa no repita y se quede como portavoz en el Consell. Se apunta al teniente de alcalde de Palma, Antoni Noguera, que ha manifestado en alguna ocasión que le haría ilusión. Otras fuentes no descartan al senador autonómico, Vicenç Vidal, que no tendría la necesidad de dimitir para ser candidato.

El Pi es el único que todavía no tiene decidido si se presentará en estos comicios generales del 10 de noviembre. Hay gente en la formación regionalista que es partidaria de acudir a los comicios. Tampoco está nada claro si, en caso de presentarse, repetirá el candidato del mes de abril, Joan Miralles.



Los candidatos confirmados



En el PSIB-PSOE deberá ser ratificado por la ejecutiva, pero está claro que Pere Joan Pons encabezará la lista socialista. De igual forma, la diputada ibicenca y de la máxima confianza de Pedro Sánchez, Sofía Hernanz, será la número dos. Fuentes socialistas aseguraron a este periódico que ni se plantean cambios. Lo mismo ocurrirá en el Senado con Cosme Bonet y Susana Moll. Todos los candidatos cuentan con el beneplácito de Francina Armengol y serán confirmados para el 10N por los órganos del partido en las próximas semanas. Los socialistas consiguieron un resultado histórico hace cinco meses: tres diputados y cuatro senadores.

En Podemos tampoco habrá novedades. Los morados mantiene vigentes los resultados de las primarias para los comicios de abril y Antònia Jover será la candidata al Congreso en noviembre. Lo que genera más dudas es el candidato al Senado, Josep Malagrava, que en la actualidad está en el Govern. Este es el único cambio que puede existir, apuntaron fuentes podemitas. Podemos consiguió dos diputados nacionales por Balears en abril.

En el PP se da por seguro que Margalida Prohens también repetirá como cabeza de cartel del Congreso. Prohens es secretaria de comunicación a nivel nacional y está en el núcleo duro de Pablo Casado. Todo ello la perfila como segura candidata popular por las islas. La cuota ibicenca en los populares volverá a ser ocupada por el número dos en las elecciones de abril, Miguel Jerez. El PP solo obtuvo un diputado en los últimos comicios.

De igual modo, en el partido apuntan que no habrá cambios en la candidatura del Senado que estuvo encabezada por María Salom, la única senadora que consiguió el PP el pasado mes de abril.

En Ciudadanos tampoco tienen ninguna duda de que Joan Mesquida, hombre fuerte de Albert Rivera en el Congreso por temas de interior y terrorismo, volverá a encabezar la candidatura naranja por las islas. Mesquida estuvo a 600 votos de conseguir el segundo diputado en Balears.

Sin embargo, en Ciudadanos tendrán que buscar un número dos. El segundo de Mesquida, Fernando Navarro, fue nombrado viceconsejero de Transparencia en Castilla y León y prefiere continuar en su puesto actual.



Los candidatos que están en el aire



Los tres candidatos que son una incógnita son los de Vox, Més y El Pi. La candidata del partido de ultra derecha, Malena Contestí, mantiene un enfrentamiento con Jorge Campos y está pendiente de lo que decidan en Madrid. Balboa (Més) se da por seguro que no repetirá y El Pi, que presentó a Joan Miralles, todavía no sabe si se presentará.