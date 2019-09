Armengol habla ahora de "ahorrar" en gasto "no prioritario" y "reprogramar inversiones" del Govern

Primero fueron "ajustes". Después, "medidas de eficiencia". Posteriormente, "proyectos sin ejecutar que no se ejecutarán". En un nuevo triple salto del eufemismo, ayer se convirtieron en "ahorro en partidas no prioritarias" y en "reprogramar inversiones". Y mientras, ni un sólo número ni partida concreta que se verá afectada en el plan de ajuste (Plan de Estabilidad Financiera, PEF) que está preparando el Govern ante la amenaza de un agujero de 500 millones en las cuentas del Ejecutivo.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, intervino ayer en el Parlament en una comparecencia formalmente voluntaria y formalmente para hablar de las necesidades de financiación, pero realmente para salir al paso del marcaje de la oposición por la situación financiera de las cuentas, con ese agujero de 500 millones (los 177 millones de la mejora de la financiación y de una mensualidad del IVA bloqueados en Madrid, los 180 del convenio de carreteras que no está previsto que lleguen y 100 de la caída de la recaudación). Un agujero que la presidenta negó, mientras el PP, por contra, aumentó el pronóstico en la caída de la recaudación tributaria a 150 millones de euros.

Armengol, que centró su intervención en denunciar el actual sistema de financiación, acabó relatando que el plan financiero que prepara el Govern y que debe presentar este mes "implica medidas que permitirán reducir el gasto por la vía de reprogramar inversiones, ganar eficiencia y ahorrar en partidas no prioritarias". "Se hará, por lo tanto, sin afectar los servicios esenciales ni las políticas estratégicas del Govern", insistió una vez más la presidenta, después de que en las últimas semanas ya haya negado recortes en Salud, Educación o Servicios Sociales.

Armengol, que hace una semana se reunía un sábado con el presidente valenciano Ximo Puig y no informaba de ello hasta el día siguiente, comunicó ayer una conversación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantenida la semana pasada y en la que, según la presidenta, la ministra le garantizó la llegada de los 177 millones a Balears este mismo año. También relató que la ministra se comprometió a dotar el Régimen Especial en los próximos presupuestos para que Balears llegue a la media de inversión.

Un compromiso que "estaría supeditado a que hubiera un Gobierno estable". Todo ello antes de los últimos movimientos de la tarde de ayer que encaminan a España a unas nuevas elecciones en noviembre y que alejan la posibilidad de la formación de un Gobierno en Madrid en este 2019.



"Como hemos cambiado"



"Estamos conteniendo el gasto y priorizaremos el gasto de cara a 2019", prosiguió la presidenta en su réplica, antes de citar el único balón de oxígeno que ha encontrado el Govern para sus cuentas en los últimos meses: los 22 millones más de lo previsto por la atención sanitaria a los no residentes y que explican parte de que el ministerio de Hacienda haya pasado de cifrar el actual agujero, de 417 millones a 393 millones de euros.

Si los actuales presupuestos se tramitaron en un pleno al ritmo del Malamente de Rosalía, ayer fueron objeto de debate al ritmo de hits de los 70, 80 y 90. "Como hemos cambiado", llegó a versionar el éxito de Presuntos Implicados, el líder del PP, Biel Company, en su réplica a Armengol para denunciar el cambio de tono respecto a Madrid: "Cómo hemos cambiado, que lejos ha quedado aquella Armengol", pronunció el popular, señalando que el responsable de parte de la situación por el bloqueo de los 177 millones es Pedro Sánchez, señalando que "tuvo 74 días para arreglarlo", en alusión al tiempo que pasó entre la prórroga de los presupuestos y la entrada del Gobierno en funciones. "Estos 177 llegarán, pero hay otros 330 millones que son suyos: puso 180 millones en los presupuestos que no llegarán y la recaudación cae en 150 millones", apuntó el líder popular: "Claro que deberá priorizar, pero deberá hacer recortes en un sitio o en otro", advirtió Company a la presidenta Armengol, a la vez que le reclamó "poner luz y taquígrados a los recortes que hará".

"¿Cómo piensan llegar al 31 de diciembre?", pidió el líder de El Pi, Jaume Font: "Me quiero creer que no recortará ni en Salud, ni en Educación, ni en Servicios Sociales, pero ¿dónde?", se sumó a preguntar. El regionalista entró al debate de la financiación abierto por Armengol con otro hit. "En este caso, de Julio Iglesias: La vida sigue igual", arrancó Font: "Ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni con Sánchez. Siempre estamos igual", denunció la mala financiación que recibe el archipiélago.



"No es lo mismo"



Desde Ciudadanos, su portavoz, Marc Pérez-Ribas, recordó a la presidenta que en la tramitación de las cuentas su grupo advirtió que "eran unos presupuestos demasiado optimistas" y defendió que para hacer frente a la situación financiera "no es necesario tocar los servicios esenciales", sino que "hay que recortar en duplicidades".

El portavoz de Vox, Jorge Campos, responsabilizó primero de la situación a Sánchez y luego a las autonomías: "El modelo autonómico es insostenible económicamente, devolvamos competencias", defendió, replicado con dureza por Armengol y por Font.

El último éxito para el debate económico lo puso la diputada socialsita Maria Antònia Truyols, tirando de Alejandro Sanz y su tema No es lo mismo, para señalar que "a diferencia del PP no sacaremos las tijeras de podar como ustedes".



Cuenta atrás



Con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vista puesta ya en la campaña electoral, los partidos del Pacto con el apoyo de El Pi dieron luz verde a la iniciativa con la que el Parlament da hasta el próximo 1 de noviembre al presidente para dar una respuesta a los 177 millones de euros de la mejora de la financiación y de una mensualidad del IVA que corresponden a Balears bloqueados en Madrid. La iniciativa de PSOE y Podemos que incorporó, tal y como ya avanzó el lunes la socialista Silvia Cano, las enmiendas de Més para poner una fecha límite antes de empezar a estudiar "otras opciones", entre las que ya no descartan acudir a los tribunales, salió adelante con los votos a favor de los partidos de izquierda, de los regionalistas de El Pi y con la abstención de los diputados de Ciudadanos. El PP rechazó el punto después de haber propuesto ir un paso más allá y acudir directamente a la vía judicial si en dos semanas, no se ha abandonado la deuda de este año del Gobierno con Balears. "Los 177 millones llegarán, lo que no sé si será antes o después de llevarlos a la barra", ironizó previamente el portavoz de Més, Miquel Ensenyat.