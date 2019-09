Vueling rompe una bicicleta valorada en 6.000 euros y devuelve 50 a su propietario

La compañía aérea Vueling rompe el cuadro de carbono de una bicicleta de competición valorada en 6.000 euros, propiedad del triatleta mallorquín Carlos López. Y, tras presentar la correspondiente reclamación, sólo le devuelve 50 euros en concepto de compensación por los desperfectos ocasionados.

"Estimado Señor López -justifica la compañía en un comunicado dirigido al deportista-, en relación a su última comunicación donde expresa su disconformidad con la indemnización ofrecida, le informamos de que el importe fijado es el máximo para casos como el suyo".

Y añade la aerolínea: "Le recordamos que, independientemente de la opción escogida (sustitución vía web, reparación-sustitución en el comercio concertado o tramitación de una indemnización previo envío de documentación para el proceso de reclamación, la indemnización máxima por deterioro de equipaje o equipaje especial establecida por la compañía es de 50 euros".

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio. Carlos López había competido el día anterior, el domingo 15 de julio, en el Iroman de Vitoria, prueba en la que consiguió una quinta posición.

Al llegar a Palma y, siempre según su propio relato, no se dio cuenta de forma inmediada de la rotura en la bicicleta, una Orbea Ordu especial para pruebas de triatlón y adaptada a sus dimensiones y características después de un estudio biomecánico. Cansado como estaba después de haber completado con éxito una competición que combina natación, ciclismo y atletismo de larga distancia., se marchó a casa y dejó esa tarea para el día siguiente.

"Al llegar a Palma revisé la bici, pero estaba en la funda y no me di cuenta", detalla Carlos López. "Fue al día siguiente al limpiarla a fondo y ponerla a punto que advertí el desperfecto. El cuadro de carbono, valorado en 3.000 euros, estaba roto como si hubieran lanzado la bicicleta al aire con violencia", considera. "Y eso que viajaba en una funda de estructura metálica semirrígida que vale 700 euros, no en cualquier embalaje", aclara.

López ya tuvo problemas para presentar la reclamación. Pero finalmente lo consiguió, entregó toda la documentación necesaria y esperó el ingreso de la indemnización para poder volver a competir.

Finalmente, el el pasado lunes Vueling contestó a la reclamación del 16 de julio e ingresó 50 euros a López en concepto de indemnización. Fue una tremenda sorpresa.

"Llevo 62 días sin mi herramienta de trabajo con el Triatlón de Bilbao a la vuelta de la esquina el próximo 5 de octubre y el Campeonato de España de Ibiza a final de mes", explica el triatleta, que vive de los premios que consigue en las carreras y de un pequeño fijo. "Incluso ofrecí a Vueling un precio algo inferior a los 3.000 euros de un nuevo cuadro que podría conseguir gracias al patrocinador", explica. "Pero tras presentar la factura, me respondieron con los 50 euros".

Carlos López explica que es la primera vez que le ocurre un episodio de estas características, que en otras ocasiones las compañías siempre habían respondido. "Iberia me rompió durante un viaje un juego de ruedas de competición y una maleta. Y dos meses después de presentar la reclamación me ingresó 8.000 euros", explica. "Un episodio similar vivió un compañero con la compañía Norwegian. Y a los 15 días le ingresaron la indemnización", relata.

El deportista mallorquín no se conforma. "Iré a Consumo para que estudien el caso y abran un expediente a la compañía. Y también presentaré la reclamación en Aena y Aesa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea", detalla, ante la gravedad de un incidente que amenaza con dejarle sin competir durante cuatro meses.

Carlos López había regresado con éxito a la competición tras ser arrollado mientras entrenaba con su bicicleta en la carretera de Biniagual en el municipio de Binissalem. Una conductora embistió con su coche al ironman mallorquín que partió su casco en dos y salió despedido por los aires. La causa del accidente, según relató el propio ciclista, fue la "imprudencia de usar el móvil en la carretera". El accidente, ocurrido en septiembre de 2017, le privó de disputar el Campeonato del Mundo de Ironman en Kona.

Sin embargo, consiguió restablecerse y volver a competir. "He regresado y he vuelto a competir, pero el accidente me ha dejado secuelas. El quinto puesto de Vitoria antes del accidente era una victoria", comenta el deportista, que no obstante, cree que está en la mejor edad para la competición y espera seguir mejorardo prueba a prueba. "Me planteo comprarme otra bicicleta para poder seguir compitiendo mientras reclamo el dinero", reflexiona el deportista, que depende del éxito de las carreras para vivir.