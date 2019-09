El Pacto abre la puerta a reclamar los 177 millones vía judicial si no llegan en octubre

El Pacto abre la puerta a reclamar los 177 millones en los tribunales si el próximo uno de noviembre no hay noticias de los 177 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda este año a Baleares. El PSOE ha anunciado hoy que aceptará introducir una enmienda presentada por Més para endurecer la iniciativa presentada para exigir la deuda y que acota el margen que dan los partidos de la izquierda en las islas para recibir los fondos pendientes de la mejora de la financiación y una mensualidad del IVA.

El Parlament debatirá y votará mañana una proposición no de ley presentada por PSOE y Podemos para exigir los 177 millones paralizados por la prórroga de los presupuestos y el bloqueo político en Madrid. La iniciativa, con la que los socialistas baleares pretendían exhibir su malestar con Sánchez, no contaba inicialmente con el apoyo de Més que lo consideraba "humo" y un "lavado de imagen".

Sin embargo, los ecosoberanistas han anunciado hoy que la apoyarán si se aceptan dos enmiendas suyas: una para exigir en lugar de instar y la otra para "acotar los plazos antes de estudiar otras medidas". En este sentido, Més propone que si el uno de noviembre no hay noticias de los 177 millones empezar a "estudiar otras medidas", entre las que entienden que está "la vía judicial".

Mientras Podemos no ha querido adelantar si aceptaría o no la enmienda -"hay que debatirlo"-, desde el PSOE, su portavoz, Silvia Cano, ha anunciado que "aceptarán las dos enmiendas que ha presentado Més" para "estudiar otras medidas si el uno de noviembre no se ha llegado a un acuerdo" con Madrid. "Lo que plantea Més son otras medidas, y la vía jueucual es una de las medidas a estudiar", ha admitido Cano.

Desde la oposición, el PP había presentado una enmienda casi idéntica a la de Més, aunque más concreta, en la que defendía acudir a la vía judicial si día 30 de octubre no se han abonado los 177 millones. Por su parte, El Pi ha tildado de "tomadura de pelo" la iniciativa de PSOE y Més, señalando que con ella sólo quieren "tener la consciencia tranquila".