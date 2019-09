Niega que quemara el piso de su exnovia en Palma

Un acusado de incendiar el domicilio de la madre de su exnovia, que ha sido juzgado esta mañana por el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, ha mantenidosu inocencia. Los hechos ocurrieron en el mes de abril del año 2017 en la barriada del Rafal, en Palma. La fiscalía reclama una condena de once años de prisión para el acusado, Willian Alejandro C.C., que en estos momentos estaba preso. De madrugada se declaró un incendio, que se provocó desde la galería del domicilio. En ese momento en la casa se encontraban la madre de la exnovia, junto a su hijo de cinco años. Fueron los vecinos los que alertaron del incendio, que ocasionó daños materiales.

El incendio ocurrió en la madrugada del dia 12 de abril. Según la versión de la acusación, el individuo estuvo toda la noche buscando a la chica, pidiéndole que fuera a su casa a dormir con él. Le escribió mensajes a través del teléfono de su amiga, con quien estuvo toda la noche. Sobre las cinco de la mañana el acusado se presentó en el domicilio de la amiga. Estuvo tocando el telefonillo de una forma insistente, pero la chica no quiso bajar. Una hora más tarde se declaró el incendio.

El acusado asegura que al llegar a casa se encontró a su exnovia, con quien pasó la noche. Ella se fue a la mañana siguiente.

La exnovia detalló que acudió al piso de su expareja para saber lo que había ocurrido, pero que el acusado negó que fuera el autor del incendio. Dijo que ya sabía que su madre estaba bien y que sabía que había sido su expareja, porque aemás de agredirle con frecuencia, le amenazó muchas veces con quemar el coche de su madre. La mujer asegura que las seis horas que estuvo en casa de su exnovia, estuvieron discutiendo. "Me dijo que me quería, que volviera con él. Me asegura que él no había quemado la casa".

La madre de la exnovia ha reconocido que nunca le agradó la expareja de su hija. Ha señalado que desde que lo conoció la chica cambió. Dejó de estudiar y empezó a salir con un grupo que no le gustaba.

La noche del incendio estaba durmiendo con su hijo menor. Asegura que fue el vecino quien le avisó que se había declarado el incendio. Tuvo que despertar a su hijo y ambos salieron a la calle para esperar a los bomberos. La mujer asegura que el acusado amenazaba y golpeaba a su hija, pero que ella siempre le ocultó el origen de las lesiones.