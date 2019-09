Maria Antònia Font: "La listeriosis puede provocar una meningitis"

Enfermera de formación, Maria Antònia Font (Palma, 1966) repasa los principales asuntos de su departamento y se compromete a ampliar al sector del Llevant el cribado poblacional de cáncer de colon. "Me han puesto aquí para prevenir la enfermedad y promover y proteger la salud", proclama

El pasado 13 de julio se oficializaba el nombramiento de Maria Antònia Font como nueva responsable de las políticas de Salud Pública de esta comunidad

P ¿Es la listeriosis un problema real o una serpiente de verano?

R La listeriosis es una infección alimentaria de la que siempre hay casos, aunque se producen de manera aislada. Cuando el cuadro con el que se manifiesta es leve, no se llega ni a diagnosticar. Si los síntomas no son graves, ni siquiera se suelen hacer las pruebas para confirmar la presencia de la bacteria.

P Entonces, ¿por qué este revuelo? ¿Por las dimensiones del brote originado en Andalucía?

R No lo sé. Desconozco los detalles del caso pero es cierto que ha sido un brote muy mediático. Los síntomas graves de la listeriosis se dan en las mujeres embarazadas, cuando el patógeno llega al feto, y en personas con otras patologías de base o con enfermedades crónicas. Y en las personas mayores de 65 años. Dentro de las infecciones alimentarias es una de las que puede afectar a otro sistema que no es el gastrointestinal. Por ejemplo al neurológico y provocar una meningitis. Por eso tampoco se puede minimizar su importancia.

P ¿Cuándo sabremos si el paciente con listeria de la Miramar se ha contagiado con la cepa andaluza?

R La próxima semana [la entrevista se realizó el pasado viernes]. Ten en cuenta que lo urgente ahora es parar el brote. Luego se verá la trazabilidad de la infección. El laboratorio nacional de Microbiología de Majadahonda también realiza análisis de otras cosas más urgentes. En un brote de meningitis por ejemplo es vital identificar a todos los afectados para vacunarlos.

P ¿Cuáles son las principales deficiencias detectadas por sus inspectores en el sector de la restauración?

R Tanto el servicio de seguridad alimentaria como Epidemiología funcionan cada día. Y cuando no se habla de ellos es porque están controlando los problemas. Ciertos determinantes como puede ser la presión turística y las diferentes modas y maneras de consumir y de manipular los alimentos, hacen que su actividad se vuelva más compleja.

P ¿Y las deficiencias que detectan?

R Existe una normativa europea que se debe cumplir, y los principales incumplimientos son estructurales, como la temperaturas de las cámaras y la cadena de frío de los alimentos, y operacionales. Esto es, que no se manipulan como deberían. Por eso se dan las contaminaciones cruzadas. Nunca debe usarse la misma tabla ni los mismos cuchillos con diferentes alimentos. Los restaurantes deben contar con un sitio para lavarse las manos, agua caliente y con un lavaplatos donde la vajilla esté sometida a temperaturas de 65 grados durante más de una hora. Y tiene que funcionar [risas].

P ¿Tiene datos de la actividad de sus inspectores?

R En el pasado año se inspeccionaron el 25% de todos los restaurantes y cafeterías, que son unos 20.000. Esto es, los inspectores fueron a unos 5.000 locales, a los que se cursaron unas 8.000 visitas.

P ¿De cuántos inspectores alimentarios dispone esta comunidad autónoma?

R Treinta y cuatro para establecimientos alimentarios, 14 que controlan los mataderos de la carne que producimos aquí y la que importamos y otros cuatro que refuerzan ambos servicios en función de sus necesidades. Estos, que son los inspectores de campo, son 52. Luego hay otros dieciséis que realizan tareas de coordinación. En total hay unos 68 personas.

P ¿Cree que son suficientes?

R Sí porque el empresario también debe asumir su responsabilidad de cumplir con la normativa vigente en su sector.

P ¿A cuántos ascienden ya los intoxicados en el restaurante Dragon Sushi?

R La última cifra creo que son 98.

P ¿Y cuántos con salmonela?

R Lo desconozco. Te puedo decir que pedimos coprocultivos a más de la mitad de ellos.

P ¿En qué situación se encuentra ahora?

R Está cerrado y se le ha incoado un expediente disciplinario que se acaba de iniciar. Al presunto infractor se le deja quince días para que presente alegaciones.

P ¿No cree que habría que ser más duros y expeditivos con los restaurantes que incumplen las medidas de higiene y ponen en peligro la salud de la población?

R Cerrar un restaurante ya es una medida bastante dura para un empresario. La multa que se le imponga dependerá de la tramitación del expediente que se le ha abierto.

P ¿Cuál fue la cobertura de la pasada campaña de vacunación contra la gripe?

R El dato ya está publicado en la página del Ministerio (de Sanidad. Consulta su tableta)... se vacunó el 41,5% de la población. Sí, estamos en la cola de las comunidades autónomas.

P ¿Ha planificado alguna medida para aumentar el porcentaje de población que se vacuna en la próxima campaña?

R Sí. A través de una grupo de trabajo multidisciplinar creado en Atención Primaria queremos mejorar la cobertura sensibilizando más a los profesionales sanitarios.

P (...)

R Sí, haciéndoles tomar consciencia de la importancia de que ellos recomienden y convezcan a sus pacientes de la necesidad de vacunarse. Desde esta dirección general que también es de Participación se va a realizar una campaña para sensibilizar a los grupos de riesgo, a los mayores de 65 años y a los enfermos crónicos.

P ¿Alguna novedad con la vacunación contra la meningitis?

R No. Ahora se va a vacunar a los niños de doce años con una vacuna tetravalente que aparte de la C contiene tres cepas más que afectan más a la población adulta. Estamos en la fase de compra de estas vacunas y previsiblemente estarán aquí en este último trimestre del año.

P ¿Y los que cumplan doce años antes de su llegada?

R Que se vacunen contra la meningitis C y que cuando llegue la tetravalente también se la pongan.

P ¿Por qué debe vacunarse ahora la población de entre 40 y 50 años de sarampión?

R Porque la OMS se ha marcado como objetivo erradicar esta enfermedad y ha rebrotado en algunos países. Nosotros no hemos tenido un caso de sarampión autóctono en todo el país en los últimos cuatro años. Todos han sido importados. Con la triple vírica, vacuna con la hemos alcanzado una cobertura del 95%, la hemos erradicado.

P Entonces, ¿por qué deben vacunarse las personas de la citada franja de edad?

R Porque o bien en su momento solo se pusieron una dosis [son dos] o no se vacunaron.

P ¿Y si no se acuerdan?

R Yo les recomiendo que busquen su cartilla de vacunación, que puede estar olvidada en un cajón, y que comprueben que tienen puestas las dos dosis. Y si no lo saben, mejor que se vacunen de nuevo con las dos dosis

P ¿Y cuándo pueden hacerlo?

R Desde ya. Pero sin prisas. Tenemos vacunas y ya pueden ir a la consulta de su médico a ponérselas. Las teníamos presupuestadas.

P ¿Han detectado algún movimiento antivacunas en las islas?

R Sí, hay alguna corriente antivacunas no basada en la evidencia que hemos detectado en las redes sociales. Y hay que vacunarse porque las guerras evitan que se lleven a cabo las campañas de vacunación y los movimientos de la población pueden hacer que rebroten enfermedades.

P ¿Han solucionado los retrasos en el programa de detección precoz de cáncer de mama de las mujeres adscritas al sector de Ponent (Son Espases) por la falta de radiólogos para interpretar las mamografías?

R Sí, gracias al anillo radiológico [especialistas de otros hospitales pueden interpretar las pruebas al tener acceso a ellas] que ya está implantado al cien por cien. Ahora mismo estamos citando con normalidad y seguramente que irá mejorando. Aunque no tengo el dato, si se cita es que se puede interpretar la mamografía.

P El cribado poblacional del cáncer de colon va muy retrasado (apenas llega al 28% de la población). ¿En qué medida se compromete que esté implantado a finales de legislatura?

R Se ha empezado con el sector del Llevant y quedarían el de Migjorn y Ponent [tres de los cuatro sectores sanitarios en los que está dividida Mallorca]. Espero que a final de legislatura se haga a toda la población de riesgo del Llevant y se haya comenzado en algún otro sector.

P La pasada legislatura se apostó por reducir las listas de espera. ¿Es esta la de la prevención?

R Esta es la de la prevención, promoción y protección de la salud, ¡me han puesto aquí por algo! Y quiero matizar que no solo se previenen enfermedades haciéndose una prueba cada dos años. Que no haya listas de espera también es importante para detectar precozmente enfermedades.

P La nueva ley de adicciones quedó colgada la pasada legislatura. ¿Cuándo estará promulgada?

R Hace una semana que me pasaron el borrador y me han dado un mes de plazo para que lo estudie y haga mis aportaciones, labor en la que me consta que no soy la única persona. Luego se pondrá en exposición pública y después cumplirá el trámite parlamentario. Te puedo assegurar que la aprobación de esta ley es una prioridad para este Govern.