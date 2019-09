El STEI exige que se elimine el sistema de control horario de los profesores

El sindicato STEI exige a la conselleria de Educación que elimine el sistema que aplica para controlar el horario de entrada y salida de los profesores de los colegios. Esta exigencia se traslada a la Dirección General de Planificació y Centros, porque el sindicato entiende que la aplicación de este sistema de control ocasiona un grave perjuicio a los docentes.

Para justificar esta petición, el STEI Intersindical interpreta que el Real Decreto que aprobó el Gobierno sobre medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, solo afecta al Estatuto de Trabajadores, y no al Estatuto Básico de Empleados Públicos. Por esta razón, sostiene el sindicato, no existe ninguna normativa legal que obliga al registro de la jornada laboral en el ámbito del personal docente.

Según recuerda el STEI, esta ley estatal se aprobó para salir en defensa de los trabajadores de las empresas privadas y sobre todo para detener los abusos que se producen por el impago de las horas extras que se realizan durante la jornada laboral. Es decir, según el STEI, es una norma que se aplica en defensa de los trabajadores y en contra de la explotación laboral. Sin embargo, se afirma que este sistema de control no se puede aplicar en el ámbito de la educación, porque según recuerda el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza en Balears, no recoge el trabajo efectivo que realizan los profesores. Es decir, no se tiene en cuenta las horas que dedican los educadores en la preparación de las clases, en corregir los exámenes o en el tiempo que duran las reuniones de nivel o de ciclo en las que tienen que asistir. Tampoco queda reflejado el tiempo que se dedica a la coordinación, o a la atención de los padres, así como a las horas de formación a los desplazamientos que tienen que realizar entre islas, o a los viajes de estudios que realizan con los estudiantes. Este método de control, según el sindicato mayoritario, también perjudica los derechos de los profesores que disfrutan de una reducción laboral por ser mayores de 55 años.



Malestar general

Los representantes sindicales, que trasladan con esta petición el malestar general del profesorado ante estas medidas de control, no alcanzan a entender el sistema que se está utilizando para aplicar en los docentes esta normativa nacional. El sindicato denuncia que no se ha producido ningún tipo de negociación entre los responsables de la conselleria de Educación con los representantes de los profesores, para determinar de qué forma se aplica este control de horarios. El sindicato recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público determina que toda medida que tenga relación con la jornada laboral ha de ser negociada entre la Administración y los trabajadores.

Desde principio de este curso escolar, que empezó el miércoles, la Conselleria ha puesto en marcha un sistema que controla el horario de entrada y salida de los profesores de sus respectivos centros de trabajo. Los trabajadores han de fichar mediante una aplicación informática, a través del sistema wiffi del centro, la hora de entrada y salida. Sin embargo, debido a que son muchos los centros de enseñanza que sufren problemas de falta de ordenadores los profesores se ven obligados a esperar mucho tiempo a que quede libre un ordenador para poder cumplir con esta obligación.

Los profesores se sienten muy molestos porque este sistema de control que aplica la conselleria de Educación no tiene en cuenta, a la hora de reflejar el horario real que realizan, el trabajo que desarrollan en casa, como por ejemplo las horas que se dedican a la preparación de las clases o la corrección de los exámenes.