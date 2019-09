Noche de tormenta eléctrica en Mallorca

Mallorca se ha despertado este viernes con alerta roja por fuertes tormentas y se despide del día con una tormenta eléctrica.





Així començàvem el torn i així l'acabam, un dia prou dens.

Recordam que tot l'arxipèl·lag està en avís groc per pluja i tempestes.

També hi ha avís per possibles rissagues al port de Ciutadella.

Passam el relleu als companys que seguiran vigilant durant tota la nit.

Bona nit! pic.twitter.com/qd1Mcw0wDo