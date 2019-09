El Govern apuesta por una llegada escalonada de cruceros a la bahía de Palma

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha afirmado esta mañana que no es incompatible la decisió del Estado de invertir más de cien millones de euros en la mejora del puerto, con el objetivo del ejecutivo balear de regular la entrada y salida de cruceros turísticos en la bahía de Palma. El pasado miércoles el conseller de Turismo, Yago Negueruela, visitó Alemania para mantener las primeras negociaciones con los representantes de las empresas que explotan los cruceros, para explicarles la voluntad del Govern balear.

Costa ha resaltado la voluntad del Ejecutivo de negociar con todas las partes implicadas en el tema de los cruceros, incluidos los sectores sociales que se oponen a la llegada de estos grandes barcos. Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo dejó muy claro que se trataba de regular y no de prohibir. "Este Govern apuesta con la negociación con las compañías". El Govern pretende establecer un acuerdo con las compañías para conseguir una llegada escalonada de los cruceros a la bahía de Palma, para que no se acumulen todos los barcos a la misma hora y el mismo día a la bahía de Palma. Sin embargo, Costa señaló la dificultad que tendrá que determinar el orden de los barcos, por lo que consideró necesario alcanzar un consenso con las compañías para evitar que tantos cruceros se concentren en la bahía de Palma a la misma hora. "Tenemos que buscar un modelo del turismo de cruceros para conseguir una llegada más escalonada de cruceros"