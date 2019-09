El Consell deja de poner escorias en la autopista durante unos meses

El conseller de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, aseguró ayer que durante unos meses han dejado de poner escorias de la planta de Son Reus en las obras de la autopista de Llucmajor a Campos. Sevillano desvinculó esta decisión de la denuncia de la Plataforma Antiautopista y de la carta de la Comisión Balear de Medio Ambiente del Govern que le pidió que justificara la utilización de las escorias como ecoáridos. El conseller insular apuntó que esta suspensión se debe al plan de obras establecido.

No obstante, ayer por la mañana Sevillano se reunió con el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, después de trascender que el máximo organismo ambiental del Govern pidiera explicaciones al Consell por las escorias, ya que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto no contemplaba este material, solo hablaba de ecoáridos. Alorda explicó que había escuchado las explicaciones del Consell y "en principio nos parece todo correcto, ya que el Plan Director de Residuos contempla este tipo de escorias como ecoáridos". Sin embargo, el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente añadió que solicitarán informes sobre las escorias vertidas en las obras a Recursos Hídricos, la Dirección General de Residuos y Tirme. Una vez tengan estos informes "emitiremos un dictamen en cuestión de semanas, vista la trascendencia del tema", apostilló Alorda. El responsable de la Comisión Balear de Medio Ambiente también apuntó que la carta pidiendo al Consell que justifique el uso de escorias responde "a nuestra función habitual cuando hay una denuncia, como ha ocurrido en este caso por parte de la Plataforma Antiautopista".

Iván Sevillano quiso dejar claro que el uso de escorias desde el primer momento solo se ha contemplado para los viales de servicio: "No ha habido ningún cambio en este sentido y nosotros seguimos manteniendo que se trata de material apto para las obras, ya que además evitamos extraer áridos de una montaña".

Cuando se le planteó si dejarían de utilizar las escorias hasta tener los informes de Medio Ambiente, Sevillano explicó que "debido al plan de obras durante unos meses no se podrán escorias" y que en "esta legislatura no se han usado". Insistió que esta decisión no está vinculada a la denuncia de la Plataforma. Tanto Sevillano como Alorda apuntaron que la reunión ya estaba prevista. No obstante, es curioso que se reúnan al día siguiente de trascender que Medio Ambiente ha pedido al Consell que justifique el uso de las polémicas escorias.