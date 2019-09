El Govern evita aclarar cómo cubrirá el agujero de 500 millones en sus cuentas

El Govern descarta recortes pero no aclara cómo planea cubrir el agujero de 500 millones. La presidenta del Govern, Francina Armengol, volvió a negar ayer que se vaya a recortar en "servicios públicos" y los consellers de Salud, Educación y Servicios Sociales, uno a uno, aseguraron que no habrá recortes en sus áreas. "No habrá recortes en Servicios Sociales" o "en Educación, recortes ni uno", llegaron a pronunciar los respectivos consellers. Sin embargo, en su respuesta al envite de la oposición en el pleno de ayer en el Parlament, el primero del nuevo curso parlamentario y que por momentos fue monotemático, quedó en el aire cómo planea el Govern corregir el actual agujero de 500 millones.

Si bien la presidenta del Govern, Francina Armengol, admitió que se está "revisando partida a partida y viendo las inejecuciones en los presupuestos para explicar al Ministerio cómo lo haremos", no se llegó a despejar ese cómo. De hecho, algunos consellers llegaron a minimizar la situación de las cuentas de Balears. Mientras la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, incluso acusó al portavoz adjunto del PP, Antoni Costa de "manipular las cifras", al recordarle éste los 417 millones de déficit del Govern que el ministerio de Hacienda contabilizó el pasado mes de mayo, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, negó que hubiera "ni agujeros ni caídas de la recaudación".



Envite de la oposición



Primero el conseller de Educación, Martí March, después la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y más tarde la consellera de Salud, Patricia Gómez, negaron que se vayan a producir recortes en sus áreas en respuesta a las preguntas del PP. "Su insistencia en los recortes sólo demuestra lo que harían ustedes", replicó la consellera Santiago: "La buena noticia es que no haremos lo que ustedes harían", advirtió.

"No haremos pagar las complicaciones a los más débiles, como hicieron ustedes", acabó respondiendo en la misma línea la presidenta Armengol al líder del PP, Biel Company, al que dijo ver "muy pesimista". También el portavoz de El Pi, Jaume Font, preguntó a la presidenta por cómo planea resolver el agujero de 500 millones y cuáles serán las anunciadas "medidas de eficiencia". El regionalista no obtuvo respuesta.

"Si la consellera de Hacienda dice que revisarán los presupuestos a la baja y que proyectos sin ejecutar no se ejecutarán, todos los consellers deben mentir", acabó replicando Company, que acusó a Armengol de que "el efecto Consolat la hace vivir como Alicia en el país de las Maravillas".

Cabe recordar que el Govern debe presentar este mes un plan financiero ante el incumplimiento del techo de gasto de 2018. A la vez, se encuentra con un agujero de cerca de 500 millones por los 177 millones que no han llegado de Madrid, 180 millones de carreteras que no llegarán y unos 100 por la caída de la recaudación.