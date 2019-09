AENA veta la entrada al aeropuerto a la trabajadora que denunció que no le dejaban hablar catalán

La Agencia Estatal de Navegación Aérea (AENA) ha retirado la acreditación de acceso a las instalaciones del Aeropuerto de Son Sant Joan a Paula Rotger, la trabajadora que denunció discriminación lingüística al impedirle hablar catalán en el control de seguridad por parte de la Guardia Civil. Rotger, trabajadora de Acciona, ha recibido una notificación sobre las 13 horas de hoy que se le retira durante un mes la acreditación y ello le impedirá acudir a trabajar durante este tiempo. Resulta curioso que la notificación de AENA se produce hoy, 11 de septiembre Diada Nacional de Cataluña, y no se podrá reincorporar a su trabajo hasta el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España.

El argumento de AENA para esta resolución es "una infracción del Plan Nacional de Seguridad (PNS)" que está pensado para "asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves y aeropuertos frente a actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en el aire". En concreto, aseguran que ha infringido el apartado SA-7 relacionado con los "procedimientos de acreditación de personas y autorización de vehículos".

Rotger no da crédito a la decisión de AENA: "Llevo 30 años trabajando en el Aeropuerto y no puedo entender que me impidan acceder a mi trabajo por haber pronunciado dos palabras en catalán". La trabajadora está estudiando que medidas tomar ante esta situación que considera del todo "injusta".

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de junio cuando Rotger acudió a su puesto de trabajo y el control de seguridad estaba más sensible de lo habitual y saltaba la alarma. Después de revisarla por agentes la dejaron acceder a sus oficinas. Al cabo de un rato dos agentes de la Guardia Civil la llamaron para que volviera a pasar el control de seguridad y en esta ocasión funcionó de forma correcta. Ella se congratuló de ello y se dirigió a los agentes en catalán. Siempre según su relato, un miembro de la Guardia Civil se molestó que le hablara en catalán y le espetó: "A la autoridad se le habla en castellano. O nos hablas en castellano o no pasas". La Comandancia de la Guardia Civil mantuvo que Paula Rotger se negó a pasar el control y que no tenía nada que ver son el idioma, aspecto que ella siempre ha negado de forma rotunda.