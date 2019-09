Los Ruiz Mateos descargan en su padre la compra del hotel de Mallorca

Los hermanos varones de la familia Ruiz Mateos, a los que juzga esta semana la Audiencia de Palma por una presunta estafa de 14 milllones en la compra, entre 2006 y 2011, del hotel Eurocalas de Manacor, están responsabilizando a su difunto padre, José María Ruiz Mateos, de la operación objeto de juicio oral.

El primero en declarar ha sido Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del empresario y que ha reconocido que hizo de testaferro para Nueva Rumasa. Zoilo Pazos, que se halla en libertad y ha declarado por vídeo-conferencia, ha asegurado "que obedecía a todo lo que me mandaba mi difunto tío por el que sentía una lealtad inquebrantable y del que nunca podía pensar que me iba a ordenar algo no legal".

El acusado, que al igual que sus seis primos Ruiz Mateos, se enfrenta a seis años de cárcel, ha manifestado que era un comercial de Nueva Rumasa y una especie de chico para todo de su tío. "Mis primos eran unos asalariados de Nueva Rumasa y el dueño que hacía todo y gestionaba las empresas era don José María Ruiz Mateos padre".

El siguiente en declarar ha sido Álvaro Ruiz Mateos, que está en prisión cumpliendo otra condena por estafa en la compra de sendos hoteles en Peguera y Gran Canarias. Este acusado se ha desvinculado de la operación de compra del Eurocalas y ha explicado que no preguntó a su padre por qué Nueva Rumasa compró el establecimiento a la familia Miralles mediante una sociedad radicada en Belice y gestionada por testaferros.