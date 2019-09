El nuevo metro viajará de la Plaza de España a Son Espases en 15 minutos

El conseller de Movilidad, Marc Pons, anunció ayer la adjudicación del proyecto inicial y el estudio de alternativas para ampliar el metro hasta el hospital de Son Espases. Una infraestructura que aseguró que estará lista antes de final de legislatura, ello significa que en el 2023 el metro llegará al hospital de referencia. Pons indicó también que el trayecto de la Plaza de España a Son Espases tardará 15 minutos y ello servirá "para descongestionar los accesos al hospital que en la actualidad se realizan básicamente en coche privado". El conseller Pons incidió en que quieren una infraestructura que invite a los usuarios y trabajadores de Son Espases a coger el transporte público y dejar el vehículo privado en su casa.

De hecho, el Govern calcula que esta línea transportará 1,1 millones de pasajeros al año, lo que permitirá reducir la congestión del tráfico rodado para llegar al hospital de referencias de Balears. El hospital Son Espases es un gran centro generador de movilidad, que cada día puede llegar a provocar alrededor de 30.000 desplazamientos, si se tienen en cuenta las 15.000 personas que hacen uso de sus instalaciones, entre trabajadores y pacientes.

La adjudicación se ha realizado por 229.000 euros a un equipo de ingenieros comandado por Antonio Ribot. El equipo redactor realizará tres propuestas y el Govern elegirá la más factible, teniendo en cuenta el coste, el impacto ambiental y el tiempo de ejecución.

El conseller de Movilidad aseveró que "se trata de una obra de por vida y queremos que salga bien". Sin decirlo, Marc Pons hizo recordar los problemas que causó el actual metro construido en la época de Jaume Matas y que tras su inauguración se inundó y tuvieron que acometer importantes reformas.

Financiación asegurada



Marc Pons aseguró ayer que no habrá problemas para la financiación del proyecto de metro hasta Son Espases, que se calcula en torno a los 30 millones de euros. El conseller no quiso adelantar el presupuesto de la obra, ya que dependerá de la alternativa que elijan para desarrollar la nueva vía ferroviaria. En cambio, sí que explicó cómo en la pasada legislatura se invirtieron 50 millones en electrificar el tren con dinero propio del Govern y con fondos procedentes de la Unión Europea. Asimismo, recordó que tienen un convenio firmado con el Estado de 100 millones para inversiones ferroviarias en las islas. Confían que este dinero llegue cuando se constituya el nuevo Gobierno en Madrid. El conseller de Movilidad insistió en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se llegaron a aprobar, ya contaban con 10 millones de euros para este año con la finalidad de invertir en infraestructuras ferroviarias en Balears.

Estudio de alternativas



Se estudiarán diversas alternativas para el trayecto del metro hasta Son Espases, ya que se evaluará si en algunos tramos del trayecto el metro se desplazará en superficie o incluso aéreo y en otros deberá ir bajo tierra. Los ingenieros apuntaron ayer que soterrando las vías es cuando el coste de ejecución es más elevado. De todas formas, habrá que estudiar la forma más factible de cruzar, tanto la carretera de Sóller como la de Valldemossa, para llegar hasta Son Espases.

Asimismo, se analizará la alternativa con menos impacto ambiental y para ello será preciso contar con los informes pertinentes de la Comisión Balear de Medio Ambiente.