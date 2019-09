Vuelta al cole en Baleares: el curso empieza con 2.200 alumnos más y 95 barracones

El continuo aumento de alumnos y la presencia de barracones marcarán otra vez la vuelta al cole en Baleares. El curso escolar empezará este miércoles y lo hará con 2.200 alumnos más que el añado pasado, hasta 170.000 alumnos matriculados en los colegios de las islas. Unas cifras que mantienen desbordadas las infraestructuras educativas de las islas y que se traduce en la presencia de 95 barracones en este inicio de curso. Un dato que el Govern logra rebajar respecto al curso pasado pero que sigue siendo el mismo que dejó el Govern de Bauzá.

El conseller de Educación, Martí March, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para informar de los datos de este nuevo curso escolar en Baleares. El conseller March ha destacado, precisamente, el aumento de los alumnos señalando que "somos la única comunidad donde hay un aumento continuado del alumnado", un fenómeno que ha explicado en "el crecimiento demográfico por la llegada de personas de otras comunidades y de otros países".

"No podemos huir de esta realidad que necesita de una inversión continua", ha admitido March, destacando que para hacer frente a este aumento las islas contarán este curso con 359 profesores más y un total de 15.797. "No es una cifra abstracta", quiso poner en valor, recordando que en cuatro años la plantilla de docentes ha aumentado en 1.500 profesores. "Este año el aumento de profesores es mayor que otros curso por ese aumento demográfico, pero no sólo por eso, sino también por el aumento de la atención a la diversidad, de cursos de FP o por el aumento de profesores en el Conservatorio", ha apuntado.



"En los barracones también se aprende"

Por lo que se refiere a infraestructuras, March ha informado que el curso empieza con 23 barracones menos de los que empezó el curso pasado, lo que se traduce en 95 aulas prefabricadas repartidas en diferentes colegios de las islas. Una cifra que pese al descenso respecto al curso pasado mantiene el mismo número de barracones que con los que se empezó la pasada legislatura. Con todo, el director general de Planificación, Antoni Morante, ha señalado que durante este curso pueden aumentar pero que la previsión es acabar con menos barracones. "No será políticamente correcto, pero de las aulas modulares también se aprende, y algunas no, pero otras están en mejores condiciones que aulas ordinarias", ha querido restar importancia el conseller a los barracones.

En este inicio de curso se estrena el nuevo instituto de Santa María y la ampliación de otros siete centros escolares de Mallorca, mientras se encuentran en obras el CEIP Ses Comes y está a punto de empezar la construcción del CEIP de Alcúdia. A la vez están en tramitación diecisiete proyectos de ampliación o de nuevos centros escolares.

Por otro lado, para este curso la Conselleria prevé que más de 30.000 alumnos se beneficien de la reutilización de libros de texto gracias al fondo de libros del que disponen este curso 165 centros escolares y para lo que se ha destinado 1'5 millones de euros. También han aumentado las solicitudes de becas de comedor, tanto para colegios públicos como concertados, pasando de las 8.500 del curso pasado a 11.000 este año y cuyas listas provisionales se han publicado hoy. "Para todos aquellos que hablan de recortes, hay más dinero que nunca en ayudas de comedor", ha sacado pecho Marc, recordando que este año se dedican 3'5 millones de euros a estas becas