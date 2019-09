Pedro Horrach: "Manos Limpias ha destruido muchas reputaciones"

El exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach aseguró ayer que el sindicato Manos Limpias "ha destruido muchas reputaciones" y ha abogado por eliminar la figura de la acusación popular del sistema jurídico español, porque "es una perversión".

Así se expresó Horrach durante la presentación del libro Manos Limpias, manos sucias, del periodista Javier Chicote, que profundiza en los casos de corrupción que rodean al sindicato. "Me hicieron daño, igual que hicieron daño a muchísima gente" enfatizó Horrach.

En su presentación del libro, Horrachdeclaró que Manos Limpias -el sindicato que acusó a la Infanta Cristina en el caso Nóos- funcionaba "presentando continuamente denuncias", persiguiendo la "destrucción social" de sus víctimas, sin importar "ni cómo, ni quién estaba delante". De hecho, el que ejerció la acusación pública en el caso Nóos explicó que fue objeto de varias demandas por parte del sindicato, que fueron desestimadas.



Eliminar la acusación popular

Por ello, Horrach defendió la eliminación de la acusación popular en el sistema judicial español, una figura que "no existe en ningún otro país del mundo", recalcó.

Para reforzar este posicionamiento, Horrach -que hoy ejerce de abogado en un despacho privado- argumentó que esta figura "no está sometida a las prescripciones que determina el fiscal", y "lo único que provoca son distorsiones". En esta línea, recalcó que la acusación popular "no tienen interés directo" en la causa "porque no son perjudicados", pero "pueden interferir". "¿Qué sentido tiene?", se preguntó.



Periodismo de calidad

Por su parte, el periodista Javier Chicote explicó que con el libro ha querido hacer una "radiografía" de Manos Limpias, organización que, ha recordado, "no ha destapado nada".

En particular, Chicote incidió en que los representantes del sindicato "se personaron en Nóos cuando Urdangarin ya estaba imputado", y lo hicieron, a opinión del periodista, al ver la posibilidad de obtener atención mediática.

Chicote habló de las "presiones" y las demandas recibidas por su trabajo de investigación e insistió en que "hacer periodismo de calidad es caro". "Llega un momento que te ahogan económicamente", lamentó, en una presentación que se celebró en el Centre de Cultura 'Sa Nostra' de Palma.