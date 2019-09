Nace Docents pel Future para apoyar a los jóvenes en las movilizaciones contra el Cambio Climáticos

"Queremos que los jóvenes que luchan por el medio ambiente no se sientan solos". Con esta premisa nace Docents pel Futur, la rama mallorquina del movimiento Teachers for Future, surgida en apoyo al movimiento estudiantil que desde hace varios meses se manifiesta cada viernes para concienciar sobre la emergencia climática en los llamados Fridays for Future. La plataforma en la isla echa a andar con la idea de contribuir a las movilizaciones y a la concienciación "pero respetando el protagonismo de los jóvenes".

Docents pel Futur se presentó ayer en sociedad antes de su primera reunión en la que estableció los objetivos y estrategia de las próximas semanas. El 20 y el 27 de septiembre tiene lugar la semana del clima, en los que habrá movilizaciones y huelga de estudiantes por todo el mundo y también en Balears. "Aplaudimos las movilizaciones de los jóvenes, respetamos el protagonismo, que lo tienen que tener ellos, pero queremos que sepan que no están solos", ha presentado el movimiento su portavoz, el profesor de secundaria Miquel Àngel Llauger, esta mañana en rueda de prensa en Can Alcover, en Palma. La plataforma está abierta a profesores de todos los niveles educativos.

Según ha relatado, la iniciativa nace el mes de mayo cuando un centenar de profesores firmó un manifiesto de apoyo a los estudiantes movilizados en el Friday for Future. "Como profesionales de la educación queríamos estar con ellos", ha explicado Llauger, señalando que "no nos inventamos nada. En otros países ha nacido Teachers for Future, de manera que somos un movimiento global". "Nuestro objetivo es impulsar las movilizaciones sociales y crear conciencia, también ecologizar más los centros escolares", ha detallado.