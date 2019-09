Encuentro europeo de médicos residentes

El colegio oficial de médicos de les illes balears (comib) acoge entre ayer y hoy el VII Balearic Meeeting of European Residents & Young GPs, encuentro internacional de jóvenes médicos europeos de Atención Primaria, en el que participa casi un centenar de profesionales de diversos países de Europa. Este año la edición se desarrolla bajo el lema Better Together! (Mejor juntos).