Un hombre fue condenado ayer a dos años de cárcel por tirar a su expareja por unas escaleras en Palma. El acusado, de 71 años, admitió en el juicio que lanzó a la mujer desde el rellano del domicilio de ella hasta el del piso inferior, causándole fracturas en la nariz y la muñeca. Llevaba varios días acosándola para reanudar la relación, a pesar de la oposición frontal de la víctima. Además de la pena de prisión por un delito de lesiones, que en principio no cumplirá al carecer de antecedentes penales, deberá pagar una multa de 540 euros por el acoso previo, indemnizar a la perjudicada con 4.000 euros, no acercarse a ella durante cinco años y participar en un curso formativo sobre violencia machista. El acusado llevaba tres meses en prisión provisional y estaba previsto que ayer mismo quedara en libertad.

La agresión machista fue el último episodio de una situación de hostigamiento del hombre hacia su expareja. Desde que ella cortó la relación el pasado mes de mayo, él acudió a su domicilio y la llamó con insistencia para convencerla de que volviera con él. La mujer accedió a verle en alguna ocasión pero solo para hacerle entender que no había vuelta atrás en su decisión.

A pesar de la negativa de su expareja, el pasado 1 de junio el hombre, tras llamarla por teléfono varias veces sin obtener respuesta, volvió a presentarse en el edificio donde ella reside, en la barriada palmesana de Foners. La mujer no estaba en casa y él decidió esperarla en el rellano de su vivienda, en el octavo piso del edificio.

Cuando la víctima regresó al inmueble hacia las ocho y media de la tarde, el acusado la abordó en cuanto salió del ascensor. Sin mediar palabra y sin darle opción alguna de defenderse, le dio un empujón y la tiró por las escaleras comunitarias. La mujer rodó hasta un rellano intermedio. Intentó levantarse, pero el hombre volvió a empujarla y la tiró de nuevo por la escalera hasta la séptima planta.

Cuando la Policía Local de Palma acudió al lugar, el acusado intentó convencer a los agentes de que los dos se habían caído accidentalmente. Fue detenido y al día siguiente ingresó en prisión provisional por orden judicial.

A consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y otra de la muñeca derecha. Tuvo que ser trasladada a un hospital y sometida a un tratamiento quirúrgico.

La fiscalía solicitaba inicialmente seis años de prisión para el acusado por los delitos de lesiones y acoso, pero ayer rebajó su petición tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensa del acusado y el abogado de la víctima, Juan Jaime Valladolid, que ejercía la acusación particular.