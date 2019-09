El senador Vidal pide la comparecencia de Montero en el Senado por los 177 millones

Més se desmarca por completo de la estrategia de sus socios de Govern respecto a la reclamación de los 177 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda a Balears por la prórroga de los presupuestos del Estado y el bloqueo político en Madrid. Los ecosoberanistas no sólo se desentienden de la iniciativa presentada por PSIB y Podemos para instar a Sánchez a buscar fórmulas legales para abonar los fondos, lo que al parecer de su portavoz, Miquel Ensenyat, es "niebla"y un "lavado de imagen", sino que incluso planean censurar a la ministra socialista María Jesús Montero junto a Més per Menorca como "toque de atención" y su senador, Vicenç Vidal, ha solicitado la comparecencia de la ministra en el Senado.

El senador autonómico por Balears y exconseller Vicenç Vidal solicitará como miembro del grupo de Izquierda Confederal en el Senado, del que también forman parte Compromís, Catalunya en Comú o el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que dé explicaciones sobre los fondos de la mejora de la financiación que adeuda a las autonomías, de los que forman parte los 177 millones. El senador ecosoberanista también planea exigir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del que está pendiente el Govern para poder empezar a redactar los presupuestos de Balears para 2020.

De ello informó ayer el portavoz de Més, Miquel Ensenyat, que además se desmarcó de la proposición no de ley presentada por PSIB y Podemos para exigir los 177 millones en el Parlament. "Nosotros aquí podemos instar, pero instar, al fin y al cabo, es niebla", cuestionó la iniciativa Ensenyat, a la vez que avisó a sus socios que "no jugaremos a fórmulas que supongan un lavado de imagen, no le vamos a limpiar la cara a nadie porque no les debemos nada, son ellos quienes nos deben a nosotros".

"Toque de atención" a Montero



Por contra, Ensenyat aseguró que si bien todavía debe debatirse en el grupo parlamentario si apoyar la proposición de Més per Menorca para censurar a la ministra Montero, "si le tenemos que dar un toque de atención a la ministra, se lo daremos encantados".

De hecho, Ensenyat responsabilizó de la situación directamente a los dos partidos con los que gobierna Més en Balears, PSOE y Més: "Hay unos partidos que no se ponen de acuerdo y una persona responsable que es Pedro Sánchez", criticó el dirigente ecosoberanista, señalando que "estas personas que son los responsables son los que lo tienen que hacer posible y efectivo y que busquen la fórmula que quieran que seguro que la encontrarán", zanjó.



PP y Cs denuncian el "veto" del PSIB a debatir sobre las cuentas del Govern



PP y Ciudadanos denunciaron ayer el "veto" y el "bloqueo" del PSIB a sus iniciativas para debatir sobre los 177 millones adeudados por el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre la situación financiera del Govern. Populares y liberales propusieron en una junta de portavoces que se prolongó inusualmente durante más de una hora sustituir sus respectivas iniciativas en el primer pleno del Parlament la semana que viene por iniciativas que tienen registradas sobre, en el caso del PP, los 177 millones; y en el caso de Cs, sobre la situación de las cuentas del Govern del que piden una auditoría. Sin embargo, los partidos del Pacto les impidieron esa posibilidad. Tampoco salió adelante la solicitud del PP para que compareciera Francina Armengol en los términos que planteaban una vez que la presidenta ha solicitado comparecer pero para "un debate más amplio" que los 177 millones. "Desde enero los presupuestos están prorrogados, estamos a septiembre, y a tres meses que acabe el año no hemos recibido los 177 millones. Si eso no es urgente, ¿qué es urgencia?", se preguntó el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, denunciando que el Govern "no quiere debatir sobre cómo reclamar esos 177 millones". No obstante, el primer pleno estará marcado por la situación financiera de la comunidad ya que el PP registró una batería de preguntas sobre recortes y Jaume Font de El Pi preguntará a la presidenta Armengol por el agujero de 500 millones.