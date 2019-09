PP y Cs denuncian el "veto" del PSIB a debatir sobre las cuentas del Govern

? PP y Ciudadanos denunciaron ayer el "veto" y el "bloqueo" del PSIB a sus iniciativas para debatir sobre los 177 millones adeudados por el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre la situación financiera del Govern. Populares y liberales propusieron en una junta de portavoces que se prolongó inusualmente durante más de una hora sustituir sus respectivas iniciativas en el primer pleno del Parlament la semana que viene por iniciativas que tienen registradas sobre, en el caso del PP, los 177 millones; y en el caso de Cs, sobre la situación de las cuentas del Govern del que piden una auditoría. Sin embargo, los partidos del Pacto les impidieron esa posibilidad. Tampoco salió adelante la solicitud del PP para que compareciera Francina Armengol en los términos que planteaban una vez que la presidenta ha solicitado comparecer pero para "un debate más amplio" que los 177 millones. "Desde enero los presupuestos están prorrogados, estamos a septiembre, y a tres meses que acabe el año no hemos recibido los 177 millones. Si eso no es urgente, ¿qué es urgencia?", se preguntó el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, denunciando que el Govern "no quiere debatir sobre cómo reclamar esos 177 millones". No obstante, el primer pleno estará marcado por la situación financiera de la comunidad ya que el PP registró una batería de preguntas sobre recortes y Jaume Font de El Pi preguntará a la presidenta Armengol por el agujero de 500 millones.