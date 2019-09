Dimite después de sólo 45 días el director de Industria de Yllanes

Cuarenta y cinco días le ha durado íntegro su equipo al vicepresidente del Govern y conseller de Transición Ecológica y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes. El profesor de Economía en la UIB Julio Batle, fichaje del magistrado en excedencia ahora en Podemos para la dirección general de Política Industrial, presentó su dimisión y ayer mismo fue aceptada por el vicepresidente del Govern.

Batle, profesor de Economía de la Empresa de la UIB e investigador en el campo empresarial y de los emprendedores, fue nombrado director general el pasado 19 de julio, en una de las últimas tandas de nombramientos de la segunda línea del Govern. La falta de cuadros por parte de Podemos obligó tanto a Yllanes como a la líder del partido morado y consellera de Agricultura, Mae de la Concha, a decantarse en la elección de varios de sus cargos por perfiles independientes o incluso por miembros de PSIB y de Més.

Uno de esos fichajes fue el de Julio Batle, quien, sin embargo, apenas ha permanecido en el cargo cuarenta y cinco días hasta presentar recientemente su dimisión, que fue firmada ayer mismo por el vicepresidente Yllanes.

La dimisión, confirmada ayer desde el departamento de Vicepresidencia, se atribuye de forma oficial a "motivos personales", por lo que se apunta que Yllanes la habría aceptado sin impedimentos, como es habitual en estos casos.

Sin embargo, fuentes del Govern relatan que la presentación de dimisión por parte de Batle se produce a raíz de profundas discrepancias internas en el departamento liderado por Yllanes. Concretamente, habrían existido importantes fricciones entre el ahora dimitido director general de Industria y la gerente del Instituto de Desarrollo e Innovación (IDI), Mariona Luis Tomàs, nombrada desde mediados de agosto.

Una discusión entre ambos en la que el vicepresidente Yllanes habría acabado arropando a la responsable del IDI sería la causa final de la dimisión. Desde Vicepresidencia se negó esta causa y se ciñó estrictamente a circunstancias personales de Batle. Este diario trató ayer sin éxito de contactar con el dimitido alto cargo.

Relevo en breve



Ahora, el vicepresidente del Govern deberá recomponer tan solo cuarenta y cinco días después su departamento para relevar a Batle en una de sus áreas clave. Según Vicepresidencia, en las próximas semanas de este mes ya podría nombrarse al nuevo director o directora general de Industria.

Pese a que en el reparto del Govern, a Podemos apenas le correspondió el nombramiento de una docena de altos cargos, algunos de sus fichajes han estado marcados por la polémica. Es el caso del histórico dirigente del PSM, Mateu Morro, fichado por De la Concha para estar al frente del Fogaiba. No era el caso de Batle, de quien tanto en el Govern como en el sector económico se daban buenas referencias. Sin embargo, apenas ha llegado a cumplir dos meses en la dirección general de Industria.



Batle desaparece del organigrama de la web del Govern



Pese a que la dimisión de Julio Batle se formalizó ayer mismo, ya no hay rastro más allá de su nombre del hasta ahora director general de Política Industrial en el organigrama de vicepresidencia publicado en la web del Govern. A diferencia del director general de Comercio, Miquel Piñol, nombrado el mismo día que Batle, del que si bien no aparece su fotografía, sí aparecen sus datos personales, currículum o su adhesión al código ético, del responsable de Política Industrial, del que sí que sigue saliendo su nombre como director general, no aparece ninguna información y tampoco se puede descargar ni su adhesión al código ético ni tampoco su declaración de bienes.