«La maternidad me ha hecho valorar el tiempo. Ahora me cuesta encontrar tiempo para mí»

«La maternidad me ha hecho valorar el tiempo. Ahora me cuesta encontrar tiempo para mí»

Carmen Osorio es autora del blog 'No soy una drama mamá', el cual fue galardonado con el premio 'Mejor blog de embarazo y crianza' por Madresfera en 2018 y 2017. El próximo 28 de septiembre presentará, junto a Leo Farache, el evento Gestionando Hijos.

–Presentará el evento Gestionando Hijos en Mallorca. ¿Con ganas?

–Muchísimas. Presentar un evento de esta magnitud y con estos profesionales es siempre un reto, y encima en Mallorca, donde viven amigas y uno de mis hermanos, ¡qué más puedo pedir!

–Supongo que a alguno de los ponentes los conocerá o los seguirá por redes sociales... ¿Tiene especial interés en escuchar a alguno? ¿O hay algún tema que le interese especialmente?

–Me apetece mucho escuchar a Pedro García Aguado, creo que el tema de las redes sociales es interesantísimo. Nosotros nos criamos sin redes sociales, no tuvimos acceso a ellas en épocas de la vida como la adolescencia, donde es muy fácil meter la pata. Y ese es un reto muy complicado que tenemos los padres hoy en día con nuestros hijos.

–Su blog se titula 'No soy una drama mamá'. ¿Cree que hay muchas mamás dramas? ¿Nos preocupamos en exceso por todo lo relacionado con la maternidad?

–Creo que hoy en día tendemos a sobreproteger más que nunca a los niños. Es cierto, los peligros existen, pero caemos en el exceso. Y sobre todo, creo que hay muchos casos en los que se les da todo hecho, y eso es grave para su futuro y para su autoestima.

–Supongo que a veces le costará no dramatizar en algún tema relacionado con la maternidad... ¿Hay uno en concreto que le cueste?

–En general, me agobio poco, soy de las que voy casi todos lados con la tropa y no me cuesta nada, lo hago sin pensar mucho y listo. A mí lo único que me cuesta es acostumbrarme a dormir poco, tuve suerte con los tres niños pero la niña aún nos despierta y me cuesta. Pero, ¡bendito problema! Yo ya viví el drama de verdad de la maternidad así que todo lo demás pasa.

–Ha dicho en alguna ocasión que lo que más le gusta de ser madre es que le ayuda a valorar lo realmente importante. ¿Qué cosas no valoraba antes de serlo?

–El tiempo (risas). Antes el tiempo lo invertía en mí, en mis cosas, mi trabajo, mis estudios... Ahora me cuesta encontrar tiempo para mí.

–Dice que la palabra que mejor define a la maternidad es bipolar. ¿A qué se refiere?

–A que te lleva a los extremos, saca lo mejor y lo peor de ti. Pasas en cuestión de minutos de morir de amor a querer morirte, jaja

–En esto de la educación de los hijos, ¿en quién o en qué se apoya? ¿Busca información, referentes, o se deja guiar por la intuición?

–Yo soy más de intuición, porque además nadie conoce mejor a sus hijos y las necesidades que tienen que sus propios padres.

–Muchas personas leen su blog, sus publicaciones en redes€ ¿siente que tiene una enorme responsabilidad en lo que publica?

–Muchísima responsabilidad. Cuando empecé y me leían cuatro gatos, era más impulsiva. También es verdad que he tenido más hijos y con más experiencia, puedes dar mucha más información. Ahora cada post es mucho más largo, mucho más completo que los que escribía hace tres años o más.