Armengol acepta comparecer por sus cuentas en el Parlament

La presidenta del Govern, Francina Armengol, comparecerá finalmente en el Parlament para rendir cuentas sobre la situación financiera de Balears. Después de solicitarlo el PP y de sumarse el lunes a la petición El Pi, la presidenta socialista accedió ayer a comparecer en el Parlament solicitando ella misma su comparecencia. No obstante, Armengol pide que sea un debate "más amplio" que el que solicitaban los populares sobre la reclamación de los 177 millones que hoy adeuda el Gobierno de Pedro Sánchez a Balears.

El PSIB celebró ayer sus jornadas parlamentarias para empezar el curso político y aprovechó para registrar la solicitud de comparecencia urgente de la presidenta del Govern que no debería demorarse más allá del mes de septiembre. El tema por el que Armengol solicita comparecer es por la "necesidad de financiación de la comunidad autónoma", tal y como reza la solicitud presentada.

"Quiero anunciarles que registraré una solicitud de comparecencia para hablar de las necesidades de financiación de esta comunidad", adelantó previamente la presidenta a los medios en rueda de prensa, reclamando "un debate sereno, sin pensar en las siglas y con altura de miras". "Es un tema más extenso de lo que he oído hablar a algún grupo parlamentario", defendió la presidenta en alusión a la petición del PP.

Los populares registraron el pasado viernes la comparecencia de la presidenta del Govern en el Parlament después de que el Gobierno central aireara un informe de la Abogacía del Estado para insistir en que mientras esté en funciones no puede abonar lo que debe a las comunidades por la prórroga de los presupuestos, entre ellos los citados 177 millones a Balears. A la iniciativa del PP se sumó el lunes El Pi, abordando también el agujero de 500 millones que suman las cuentas del Ejecutivo autonómico, además de por la deuda de Madrid, por los 180 millones de carreteras que se incluyeron en los presupuestos y que no llegarán y por la caída de la recaudación.

"No es discutible, y no lo discute ni este Govern ni tampoco el Gobierno ni la ministra de Hacienda, que este dinero debe llegar a Balears", defendió la presidenta, que también hizo referencia a la proposición no de ley registrada este lunes por el PSIB y con el que se exige a Sánchez "buscar una fórmula legal" para hacer llegar los 177 millones al archipiélago. Según aseguró Armengol, tanto el Gobierno central como el propio Govern están buscando la fórmula.

"Tenemos más retos en temas financieros", señaló la presidenta en alusión a la reivindicada mejora del sistema de financiación.

El plan de equilibrio, en marcha



La presidenta también defendió la necesidad de que Hacienda informe a las comunidades de su techo de gasto para poder empezar a redactar los presupuestos del Govern, aunque avisó que, si no llega esa información, el Govern los hará con sus propios datos y estimaciones procurando ser lo más rigurosos. "Si el ministerio no nos da las cifras, nosotros tenemos nuestras propias cifras de la conselleria de Hacienda", explicó Armengol.

La líder del Ejecutivo explicó que el Govern sigue trabajando en el Plan de Equilibrio Financiero (PEF) solicitado por la AIReF después de incumplir la regla de gasto en 2018 por el pago de sentencias y por las ayudas por la catástrofe de la torrentada en el Llevant. "Todavía estamos en ello", resumió.