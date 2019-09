El PSIB exhibe su malestar con Sánchez llevando los 177 millones al Parlament

El PSIB exhibe su malestar con el presidente del Gobierno de su mismo partido, Pedro Sánchez. Los socialistas de las islas quieren dejar clara su postura respecto a la deuda de 177 millones del Gobierno central con Balears por el bloqueo político en Madrid. Conjuntamente con Podemos, registraron ayer una iniciativa con la que llevarán a votación que el Parlament se pronuncie para presionar a Sánchez a buscar "la fórmula legal más inmediata" para hacer llegar los fondos a Balears.

La proposición no de ley presentada por socialistas y podemitas, si bien no tendrá mayor recorrido que el pronunciamiento del Parlament, donde salvo sorpresa saldrá adelante, servirá a la presidenta Francina Armengol para formalizar su posición respecto al bloqueo de los 177 millones que Balears debía recibir de aumento de la mejora de la financiación y de un mes de liquidación del IVA.

La iniciativa insta al Govern a "agotar la vía política y del diálogo" pero abre la puerta a "estudiar otras vías" en un momento en que se ha abierto el debate de llevar al Gobierno central los tribunales, tal y como ya ha hecho Cataluña. "El Parlament insta al Govern a agotar la vía política y del diálogo con el Ministerio de Hacienda antes de estudiar otras vías", reza literalmente la proposición presentada por PSIB y Podemos.

En su segundo punto, la iniciativa solicita al Ministerio de Hacienda convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera "de manera inminente" para "encontrar soluciones al desfase de los recursos previstos" y "abordar la incerteza" que genera en las cuentas de las comunidades que el Gobierno esté en funciones. Ya en el tercer punto exige al Gobierno "buscar la fórmula legal más inmediata".

Ampliar límite de déficit



El Govern preveía recibir este año del sistema de financiación 2.664 millones de euros, una cifra que el ministerio de Hacienda comunicó en julio de 2018. Sin embargo, con la prórroga de los presupuestos por la falta de apoyos a las cuentas de Pedro Sánchez, la cifra es hoy 2.565 millones, 99 por debajo. Los 78 restantes son fruto de la liquidación del IVA que por un cambio en el sistema de autoliquidación para las empresas se tradujo en la pérdida de un mes de recaudación, que pasó al siguiente año y que con la prórroga también han quedado en el aire.

En su visita a Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó que con el gobierno en funciones no podría hacer llegar ni a Balears ni a ninguna autonomía el dinero pendiente de la financiación, obteniendo la inmediata respuesta de la presidenta Armengol insistiendo en buscar una fórmula y planteando, de lo contrario, la flexibilización de los objetivos de déficit, ante la negativa a tener que hacer recortes por el bloqueo de esos 177 millones.

"Ligereza" de la ministra



Con la proposición no de ley presentada, los socialistas de Balears llevarán al Parlament una postura que también ratificaron ayer por la tarde en el Consell Executiu donde aprobaron una resolución en el mismo sentido, añadiendo como "alternativa" que el Gobierno eleve el límite de déficit para "aligerar el efecto de los impagos a las comunidades", tal y como ya propuso Armengol en su reunión con Sánchez en el Consolat.

Paralelamente, Més per Menorca también registró ayer una proposición no de ley sobre los 177 millones. Los socios externos del PSIB también reclaman la cantidad, pero, además, proponen censurar a la ministra de Hacienda María Jesús Montero "por la ligereza con la que ha tratado los intereses de los ciudadanos de Balears". "Estos millones de euros no pueden ser una arma política al servicio de intereses espúreos, sino que son una herramienta al servicio del bienestar de los ciudadanos", reza la iniciativa presentada por los menorquinistas.



El Pi se suma al PP



Empieza septiembre y el curso político echa a andar. Y lo hace centrado en la situación financiera de Balears por el agujero de 500 millones en las cuentas del Govern. Los regionalistas de El Pi comparecieron ayer para sumarse a la solicitud del PP de que comparezca la presidenta Francina Armengol para explicar "de qué serán los ajustes". "Nos parece muy bien la comparecencia que ha pedido el señor Biel Company", se sumó a la petición del líder popular el portavoz de los regionalistas, Jaume Font.

"Falta dinero no para todo lo que dijeron que harían, sino también para lo que ya está presupuestado", alertó Font. "Dicen que no harán recortes ideológicos sino ajustes, ¿ajustes de qué? ¿de cinturón?¿respiraremos menos? ¿Menos medicamentos? ¿De qué? Que vengan y lo expliquen", reclamó el portavoz de El Pi.

"La presidenta Armengol tiene que explicar el gran cambio que está teniendo lugar a nivel de ingresos y de incumplimientos del Estado", señaló el líder de los regionalistas, apuntando que el Govern acumula un agujero de más de 500 millones.