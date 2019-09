El PSOE lleva al Parlament exigir a Pedro Sánchez los 177 millones que debe a Baleares

El PSOE balear lleva al Parlament exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que busque una fórmula legal para el pago de los 177 millones de la mejora de la financiación y de un mes de liquidación de IVA que el ejecutivo central debe a Balears. Socialistas junto a Podemos y, por otra parte, Més per Menorca, han registrado hoy dos proposiciones no de ley para llevar el asunto a votación al pleno en el Parlament.

Con esta iniciativa, los socialistas baleares y Podemos también instan al Govern de Armengol a "agotar la vía del diálogo" con el Ministerio de Hacienda para reclamar estos fondos y abre la puerta a "otra medidas" una vez agotado ese diálogo si bien no especifica qué medidas. Por su parte, la otra iniciativa, la de Més per Menorca, pide en uno de sus dos puntos censurar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "por la ligereza con la que ha tratado los intereses de los ciudadanos de Baleares".

Mientras, sobre la mesa está la solicitud de comparencia de Francina Armengol también por este tema presentada por el Partido Popular y que ha recibido hoy el apoyo de El Pi. Cabe recordar que estos 177 millones salen de 99 millones de la mejora de la financiación y 78 millones de una mensualidad de IVA pendiente de liquidar que incluían los presupuestos de 2019 que no pudieron aprobarse. Con los presupuestos prorrogados y el Gobierno en funciones, el propio Sánchez avanzó en Palma que este dinero no llegaría mientras no haya Gobierno y Armengol respondió descartando hacer recortes por el déficit que provoque esta deuda con Baleares.