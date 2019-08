El PP exige a Armengol que agote la vía política para reclamar los 177 millones

El PP pidió ayer la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament para que informe sobre la reclamación de los 177 millones de euros para Balears de la liquidación pendiente del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El presidente del PP balear, Biel Company, explicó que su partido ha solicitado la comparecencia de la presidenta socialista para que se ponga fin a la "grave situación financiera" del archipiélago.

El grupo parlamentario popular ha registrado u

na proposición no de ley (PNL) para que Armengol exija urgentemente los 177 millones de euros pendientes de transferir a las islas por parte del ejecutivo nacional.

Company espera que esta PNL se apruebe en la próxima sesión parlamentaria y recordó que, en enero de 2018, Armengol fue exigente con la aprobación de los presupuestos estatales y llegó a utilizar calificativos como "triple traición, robar a Balears y recorte inaceptable" para plantear esa reclamación ante el gobierno central cuando gobernaba el PP.

El presidente popular también recordó que la presidenta del Govern exigía entonces "reuniones inmediatas" con el presidente del Gobierno en ese momento, Mariano Rajoy. Aseguró que el PP en las islas no ha utilizado "ninguna palabra tan grave como esta" ante la gestión del gobierno nacional, que ahora preside en funciones el socialista Pedro Sánchez.

Company añadió que Armengol "se ha olvidado de lo reivindicativa que era" cuando gobernaba el PP en España, por lo que los populares han solicitado su comparecencia urgente para que "vuelva de vacaciones y defienda los intereses de los baleares".

Además, pidió al Govern que agote "la vía política" pero que en caso de que el 30 de septiembre no se haya llegado a una solución por la vía del diálogo, emprenda la vía judicial.

En línea con el PP nacional, también solicitó a Pedro Sánchez que cree un real decreto ley para que los ayuntamientos y comunidades autónomas reciban de forma inmediata la liquidación del sistema de financiación de comunidades autónomas que suma unos 7.000 millones de euros.



Una cuantía "innegociable"

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, respondió a Company que los 177 millones pendientes de 2019 de la financiación autonómica son una cuantía "irrenunciable e innegociable", y aseguró que seguirán reclamando estos recursos al Estado "con toda contundencia".

La portavoz del Ejecutivo recordó que la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, trataron "personalmente" este asunto en su reunión en agosto con motivo de la visita del presidente a Mallorca. En el encuentro, la presidenta pidió a Sánchez buscar la fórmula legal para hacer efectiva la financiación de los recursos pendientes, "teniendo en cuenta que a día de hoy seguimos con un Gobierno en funciones", apuntó Pilar Costa.



Congreso A la espera de Madrid para organizar el cónclave del PP

El congreso regional del PP, que en principio estaba previsto para el mes de abril de 2020, está pendiente de los acontecimientos que ocurran en Madrid y el más que probable adelanto electoral. En el PP, el congreso nacional es el que marca el calendario y los regionales no se celebran hasta que haya tenido lugar el nacional. Fuentes populares indicaron que no tienen fecha para el congreso regional, pero automáticamente añadieron que tampoco hay fecha para el cónclave nacional. En el PP consideran que ahora no es el momento de confrontaciones internas y apuestan por la unidad.

Lo que si está claro es que esta situación reafirma el liderazgo a Biel Company al frente de la formación de las islas. Pese a que muchos lo veían fuera al día siguiente de las elecciones, Company siempre se ha mantenido firme y no ha arrojado la toalla. Sabe que debe pasar estos cuatro años de travesía del desierto y en 2023 puede tener posibilidades de gobernar.

Otro aspecto a tener en cuenta son las buenas relaciones que se han forjado entre la cúpula que comanda Company con los dirigentes nacionales, empezando por Pablo Casado y terminando por García Egea.