Més quiere saber si hay "trato de favor" a Nadal con los amarres de Porto Cristo

El grupo parlamentario de Més per Mallorca tiene preparado un escrito, que presentará el próximo lunes en el Parlament, donde solicitará a Ports de les Illes Balears todo el expediente de remodelación de amarres del Club Náutico de Porto Cristo para que el tenista Rafel Nadal pueda atracar su nuevo catamarán de 12 metros. Los nacionalistas quieren esclarecer si hay "trato de favor" con el laureado tenista por parte de sus socios del PSIB en el Govern, que a través de la conselleria de Movilidad gestionan los puertos.

Més quiere consultar el expediente, con los preceptivos informes técnicos, que dio el visto bueno a la remodelación de amarres para que el nuevo catamarán de Nadal pueda aparcar en el Club Náutico de Porto Cristo. Una operación que, pese a ser solicitada por parte de una concesionaria, necesita el preceptivo permiso del Govern.



Josep Ferrà, portavoz adjunto de Més per Mallorca, explicó que "de momento queremos consultar el expediente, ver los argumentos técnicos que permiten esta remodelación de amarres y si hay trato de favor". Ferrà añadió que quieren esclarecer uno de los argumentos expuestos por el director general de Transporte Marítimo y responsable de puertos, Xavier Ramis, quien apuntó que la autorización era temporal debido a que los técnicos quieren comprobar la maniobrabilidad en el puerto.

El portavoz adjunto de los nacionalistas aseguró también que ellos, al ser partido que apoya al Govern, no pueden hacer preguntas al conseller de Movilidad, el socialista Marc Pons. De todas formas, advirtió: "No descartamos otras acciones una vez consultada la documentación del expediente de Nadal, que esperamos que la conselleria de Movilidad nos facilite de forma rápida".

Por otra parte, el presidente del Club Náutico de Porto Cristo, Dani Matamalas, señaló el miércoles que Rafel Nadal encargó su nuevo barco de 24 metros de eslora y 12 de manga sabiendo que no tendría impedimento para amarrar en su puesto del pantalán número ocho, el mismo lugar donde ahora está situado su yate Beethoven de 23 metros de eslora y 5,6 de manga. Otra de las comprobaciones de Més será ver las fechas de la autorización con las del encargo del nuevo barco para descartar el "trato de favor".

Amarre de 24 por 12 metros

Desde la conselleria de Movilidad y Transportes negaron en todo momento la existencia de este trato diferenciado. Apuntaron "que desconocían que se tratara del tenista, ya que el proyecto fue presentado como remodelación de amarres y trenes de fondeo del pantalán número ocho". En concreto, la reforma para que Nadal pueda atracar su nuevo catamarán en Porto Cristo consiste en reducir seis amarres de 10 a 8 metros de largo y de 3,8 a 3,5 metros de ancho. Ello les permitirá habilitar un amarre de 24 metros de largo y 12 de ancho.



Oliver: "Hay que ver si a todo el mundo le darían esta autorización"



El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, que gobierna la localidad al frente de la Coalición Més-Esquerra, se mostró crítico con la remodelación de amarres autorizada por el Govern para Rafel Nadal en el Club Náutico de Porto Cristo. "Hay que saber si el Govern le daría a todo el mundo esta autorización. Quiero pensar que sí. Se llame Nadal, Gelabert, tenga apellido chino o alemán", aseveró.

Oliver explicó que es una cuestión que no es competencia municipal y que el Club Náutico es una concesión privada otorgada por el Govern. No obstante, como grupo municipal "lo criticamos", señaló.

El primer edil de Manacor recordó que a finales del pasado mes de julio la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Movilidad y Transportes, Marc Pons, visitaron el puerto de Porto Cristo para presentar un proyecto de restauración. "No me comentaron nada sobre la autorización concedida a Nadal para la reordenación de amarres", lamentó Oliver. Ayer, el conseller Marc Pons tenía prevista una rueda de prensa para presentar la adjudicación del proyecto del metro a Son Espases, pero fue suspendida por indisposición y no se le pudo preguntar sobre los amarres de Porto Cristo.

El alcalde de Manacor ya se mostró muy crítico durante la pasada legislatura cuando el Govern introdujo una emienda en la Ley de Vivienda para recalificar la academia del tenista en Manacor.