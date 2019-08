Un joven prodigio: ingeniero aeroespacial y consultor financiero con 20 años

Con cuatro años ya leía y escribía, con 15 entró en la universidad y con 20 ya tiene la carrera, además de un máster y un trabajo de consultor financiero para un importante banco. Marc Burguera no es un joven cualquiera; es una mente brillante que aspira a dedicarse a la alta dirección empresarial en el mundo de la banca

Marc Burguera Díaz cumplirá 21 años en diciembre, pero ya se ha adelantado a la mayoría de jóvenes de su edad. A principios de verano terminó la carrera de Ingeniería Aeroespacial en Madrid con una nota media de 8,3, y al mismo tiempo hizo un máster en Dirección Financiera con una media de sobresaliente. "Tengo muchas posibilidades de tener matrícula en el trabajo final", apuntó. Por si fuera poco, a la vez empezó a trabajar como consultor financiero para un banco nacional, aunque no se cierra a otras posibilidades que puedan surgir en el futuro. "Con 20 años ya estoy totalmente independizado. Vivo solo y me pago todos mis gastos", destacó.

Sus andaduras empezaron en el colegio La Providencia de Son Ferriol, pero al poco tiempo se cambió al centro Sant Antoni Abad, donde terminó el bachillerato tecnológico. "Con cuatro años ya leía y escribía con normalidad, y en primero de primaria me iba a los de tercero a enseñarles las tablas de multiplicar", agregó Burguera.

Ante sus altas capacidades, se saltó dos cursos: 6º de Primaria y 3º de la ESO. "Por suerte a mí me dejaron volar, pero hay muchos como yo que los diagnostican de otras cosas y se quedan estancados, se aburren y no hacen nada en clase", lamentó este joven.

Selectividad con 15 años



A la temprana edad de 15 años hizo la Selectividad, donde sacó un 13,56. "Solo me falló castellano que saqué un siete", recordó. Además, Marc tuvo claro que quería estudiar Ingeniería Aeroespacial. "Siempre me han gustado los aviones, y sabía que sería una carrera que me iba a espabilar", explicó el joven.

El centro elegido para cursar la Ingeniería fue la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por dos cosas: el prestigio que tenía en este ámbito y porque tenía una residencia cerca de ella.

"Al principio fue duro irse en el sentido de dejar la familia, pero no lo pasé mal porque estaba en una residencia y ahí se hacen muchos amigos", afirmó. Con los compañeros del centro residencial pudo disfrutar de una de las aficiones a las que dedica su tiempo libre: los videojuegos: "Siempre me ha gustado echar horas a la Playstation, sobre todo a los juegos de fútbol y otros como el Call of Duty".

Aun así, también tiene otros 'hobbies'. "Casi toda mi vida he jugado al tenis y ahora compito a nivel de clubes. También me gusta el pádel y sigo normalmente los partidos de fútbol y de la NBA", apuntó. Además, si tuviera que elegir un deportista o equipo "me quedaría con Rafel Nadal y el Real Madrid".

"La ingeniería más dura"



"Tuve que poner muchos codos para sacarme la carrera, es la ingeniería más dura. En algunas asignaturas éramos 600 personas, pero a los exámenes se presentaban 1.500, solo aprueba menos del 10% de los estudiantes", explicó Marc.

No hay que olvidar que empezó la carrera con 15 años, por lo que muchos de los que estaban allí se sorprendían al verlo. "Me acuerdo de que me sentaba al lado de un veterano, y en el primer examen, que saqué un diez, me dijo que fue suerte. Al segundo, con otro diez, me lo repitió, pero al tercero, con otro excelente, ya se calló", evocó.

Durante la carrera, además, ha estudiado árabe "por curiosidad", aparte de dominar el catalán, castellano e inglés y tener un nivel A2 de alemán.

Cambio de sector



Al principio, la intención de Marc era diseñar aviones para la empresa norteamericana Boeing, aunque en la carrera decidió cambiar al sector de la banca y la consultoría. "Hay relación entre mi carrera y la banca, ya que piden licenciados en ADE, económicas, ingenierías... pero los ingenieros son los más buscados porque aprenden más cosas y más rápido que los que hacen carreras económicas", puntualizó.

Por esto, ha hecho un máster en Dirección Financiera y en marzo empezará otro en blockchain y fintech, que se refiere al tema de las criptomonedas, "ya que puede afectar a la banca, y prefiero estar preparado a que me pille por sorpresa".

En su trabajo de consultor financiero, ha estado formando a gente de todas partes del mundo como Estados Unidos o Filipinas en asuntos económicos. "En las últimas valoraciones de los consultores de la empresa tuve un nueve, una de las notas más altas", explicó. Además, en un futuro próximo Marc cursará dos certificaciones, "que son como másters", sobre el riesgo financiero, por un lado, y la banca de inversión por el otro.

Con toda esta preparación académica, finalmente quiere hacer un MBA (Máster en Dirección de Empresas) en California, "que es donde quiero vivir en el futuro", y que le permitirá dedicarse realmente a lo que quiere: la alta dirección empresarial. El coste de estos estudios en Estados Unidos es de entre 100.000 y 200.000 euros, "aunque tengo casi asegurada una beca de La Caixa que me cubre la totalidad del máster, por suerte".