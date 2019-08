El Govern autoriza la remodelación de los amarres en Porto Cristo para que Rafa Nadal atraque su nuevo barco

La empresa pública del Govern, Ports de les Illes Balears, ha autorizado al Club Náutico de Porto Cristo a remodelar los amarres del puerto para que el tenista Rafel Nadal pueda amarrar su nuevo catamarán de 24 metros de eslora y 12 de manga. El Club Náutico gestiona una serie de amarres mediante una concesión administrativa del Govern y, por ello, la operación Nadal ha necesitado la autorización y los informes técnicos de Ports de Balears, que pertenece a la conselleria de Movilidad y Transportes que dirige el conseller socialista Marc Pons.

En concreto, la remodelación autorizada para dar espacio al nuevo yate de Nadal supone reducir seis amarres de 10 a 8 metros de largo y de 3,8 a 3,5 metros de ancho. Ello les permitirá habilitar un amarre de grandes dimensiones que no tenga dificultades para atracar el catamarán del laureado deportista. Asimismo, se deberán modificar los trenes de fondeo, que son los puntos fijos en el fondo del puerto donde se amarran las embarcaciones. El proyecto no conlleva la realización de obras de envergadura y no tiene coste para el Govern.

Xavier Ramis, director general de Transporte Marítimo y Aéreo y responsable de Ports de les Illes Balears, aseguró que "el proyecto lo presentó el Club Náutico que funciona como una entidad privada y nosotros, después de consultar los preceptivos informes técnicos, lo autorizamos de forma temporal por un año prorrogable". Ramis aseguró que esta autorización temporal se debe a que "los técnicos quiere comprobar la maniobrabilidad" del barco en un puerto de pequeñas dimensiones como es Porto Cristo.

El presidente del Club Náutico, Dani Matamalas, explicó que se trata de un proyecto de adecuación de amarres "que ha sido autorizado por el Govern", la autoridad competente. Matamalas también indicó que Nadal encargó el nuevo barco conociendo que lo podría atracar en Porto Cristo.

En el Govern, según Ramis, desconocían "que se tratara del tenista, ya que el proyecto fue presentado como remodelación de amarres y trenes de fondeo del pantalán número ocho". El director general de Transporte Marítimo apuntó que "este tipo de autorizaciones no son nada normales" y recordó que otra persona de relevancia "solicitó una remodelación similar y, al conocer el coste del alquiler del amarre, desistió".

En el Govern niegan que haya existido trata de favor con el deportista. Sí que es cierto que con la Academia recibió ya un trato diferenciado del Ejecutivo de Francia Armenol, al incluir una enmienda en la ley de Vivienda para poder legalizar los terrenos.

Las características del barco

El nuevo barco que ha encargado Rafel Nadal es un catamarán 80 Sunrise Poder. Este impresionante yate de lujo cuenta con 23,95 metros de eslora, una manga máxima de 12 metros, una capacidad de 12 pasajeros y un precio que se eleva hasta los 5,5 millones de euros. Se calcula que a finales de este año recibirá la nave y, por ello, ha puesto a la venta el yate Beethoven por 2,6 millones de euros, adquirido en el año 2016. Se desconoce si la nueva embarcación llegará a tiempo para la boda del tenista con Mery Perelló, prevista en octubre.

El Beethoven tiene 23 metros de eslora y 5,6 de manga, mientras que el nuevo cuenta con 24 metros de largo y 12 de ancho, con lo se precisa un amarre de mayores dimensiones.