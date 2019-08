Los críticos de Ciudadanos impugna las primarias de Palma por irregularidades

El sector crítico de Ciudadanos de Palma, englobados en Todos Somos Ciudadanos, ha presentado un recurso de reposición ante la Comisión de Garantías y Valores del partido, que lidera a nivel nacional Albert Rivera, donde impugnan las primarias de Palma celebradas el pasado 12 de agosto. Denuncian un cúmulo de irregularidades por parte de la dirección del partido y, en concreto, responsabilizan de ello a la secretaria general Joana Capó. Desde la cúpula de Ciudadanos en Balears aseguraron ayer no tener constancia alguna de la presentación del recurso por parte del sector crítico.

El recurso lo firma Lourdes Lucio en representación de Todos Somos Ciudadanos y denuncia irregularidades como que no se les facilitó el censo y sí a la candidatura oficialista, que hubo un voto más de los censados, no se les dejó presentar alegaciones a las candidaturas y detectaron la presencia de un militar en activo que no puede formar parte de la formación. Asimismo, indican que la secretaria general, Joana Capó, solo permitió votar a los miembros con una antigüedad superior a los seis meses de afiliación, cuando los estatutos del partido indican a partir de los seis meses.

"En el recuento de votos, la mesa electoral detectó una papeleta de más en la urna de votación. Se contabilizaron 74 papeletas con tan solo 73 afiliados que habían acudido a votar y se decidió eliminar a sorteo una de las papeletas para hacer cuadrar los votos finales. Claramente un afiliado depositó dos papeletas a la vez", denuncian en el recurso los críticos del partido naranja. Asimismo, apuntan que "se trata de un hecho gravísimo que a nuestro entender es motivo de anulación por falta de transparencia".

También denuncian que no se aseguró el voto secreto, que había diferencias en las papeletas entre los candidatos y que se alargó la votación 27 minutos del horario previsto, considerando que los votos en este tiempo deben ser nulos.

El resultado fue del 52% a favor de la candidatura oficial y el 48% los críticos. Estos últimos señalan que si se hubieran "reaizado de forma correcta las votaciones Todos Somos Ciudadanos (los Críticos) hubieran alcanzando el 56% y Palma en Marcha (los oficialistas) solo el 44%". En base a todo ellos reclaman la "anulación del proceso electoral".