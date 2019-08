Palma prepara el Seminari Nou para la anunciada llegada del 'Open Arms'

El Govern anunció ayer que finalmente los refugiados serán alojados en las instalaciones del Seminari Nou, ya que allí tendrán más intimidad para una larga estancia. La previsión inicial era que los alrededor de 90 inmigrantes que quedan a bordo del Open Arms lleguen a Mallorca entre el domingo y el lunes ya que se precisan dos días y 22 horas para realizar la travesía de Lampedusa a la isla.

A todo ello hay que añadir que el Open Arms deberá esperar a que llegue hasta sus inmediaciones la patrullera Audaz que ha enviado el Gobierno para escoltar hasta nuestra isla al buque de la ONG, que llevaba hasta anoche casi 20 días anclado ante la costa de Lampedusa sin poder desembarcar por la negativa de las autoridades italianas. Sin embargo, la decisión de la fiscalía italiana de ordenar el desembarco inmediato de los migrantes en Lampedusa, que se llevó a cabo ayer por la noche, y la incautación de la embarcación de ayuda humanitaria pueden dilatar los plazos o abortar la operación. Hay que tener en cuenta que en caso de que finalmente sean trasladados a Mallorca deberán permanecer entre dos y seis semanas en Palma hasta que sean distribuidos en otros países y otras comunidades autónomas que se han ofrecido.



Tras un acuerdo de colaboración entre el Govern y el Bisbat de Mallorca, el Seminari Nou, situado en la barriada de el Rafal de Palma, será el albergue temporal de los refugiados, un lugar que, según indicó la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, "es un buen equipamiento porque tiene muchas habitaciones, baños, cocina y espacios comunes. Además, ahora mismo no está ocupado y no afectará a otros espacios comunitarios posibles", añadió Santiago. En un primer momento se contemplaron gimnasios y polideportivos, pero creyeron que no eran el lugar adecuado por falta de intimidad y la mala imagen que se daría.



Todos a Mallorca y no a Maó



En un principio se había apuntado que el puerto de Maó, en Menorca, también podría servir para el desembarco. Sin embargo, el Delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, explicó ayer que comunicaron al Gobierno central que era mejor para el operativo el traslado al puerto de Palma. "En Mallorca contamos con una unidad de sanidad exterior, que antes de desembarcar a las personas del Open Arms les realizarán revisiones médicas para descartar enfermedades. Asimismo, tenemos el operativo de la unidad de Extranjería de la Policía Nacional que ya tiene experiencia en estos casos. Por todo ello se ha descartado Menorca", aseguró.

Cuando los migrantes bajen del barco de la ONG deberán pasar por el proceso de solicitar el asilo en España. Morey recordó que este caso es diferente al de los inmigrantes llegados en patera que se debe proceder a su repatriación. En este caso se trata de personas con libertad de circulación.

Cuando se hayan realizado los trámites de solicitar el asilo, será la Cruz Roja quien se hará cargo de ellos. En este momento será cuando entra en acción la conselleria de Servicios Sociales del Govern para poner a disposición el Seminari Nou para su alojamiento. Según el Govern, se está acondicionando las instalaciones propiedad del Bisbat con camas y muebles procedentes del albergue de La Victoria. Hoy a las 12:30 horas está prevista una reunión entre todas las instituciones implicadas para poner en marcha el dispositivo de recepción del Open Arms.