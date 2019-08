Tráfico multa a un conductor cada tres minutos en la red viaria de Baleares

Cada tres minutos le cae una multa de Tráfico a algún conductor que circula por la red viaria de Balears. Concretamente, las sanciones aplicadas por este organismo en las islas durante los seis primeros meses de este año han ascendido a 91.045, y más de la mitad de ellas corresponden a los excesos de velocidad detectados con la red de radares fijos implantada en el archipiélago.

Los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico reflejan un ligero descenso de las sanciones aplicadas durante el primer trimestre de ester año en relación al mismo periodo del anterior, dado que la cifra de 2018 fue de 94.780. Este recorte se explica básicamente por la menor cifra de sanciones por exceso de velocidad, ya que en la mayoría de infracciones la evolución es al alza. En cualquier caso, el dato de 2019 es apreciablemente superior al de 2017, cuando se contabilizaron 63.646 multas.

Como se ha indicado, la principal causa de sanción son los excesos de velocidad detectados por los radares fijos de las islas, al contabilizar 54.249 multas durante los seis primeros meses del presente ejercicio. Eso supone que se registra una media de una denuncia prácticamente cada cinco minutos. En este apartado se registra el apreciable recorte antes señalado, ya que en 2018 se alcanzaron las 65.202 sanciones, pero se supera ampliamente la cifra de 2017, con 32.899.

A esta número hay que añadir las velocidades excesivas detectadas por los radares móviles sin que se haga parar al infractor, que este año han ascendido a 3.146, y las 1.569 en la que sí se exige la parada del coche.

Estos datos reflejan la importancia que la circulación a una velocidad superior a la que se permite en la vía tiene dentro de la actividad sancionadora, una infracción sobre la que se aplica un especial seguimiento dada la trascendencia que tiene respecto tanto al número de accidentes que se producen como en relación a la gravedad de los mismos.

Alcohol, drogas y móviles



Hay dos apartados que están adquiriendo una especial relevancia y que muestran una evolución al alza por lo que a denuncias de Tráfico se refiere: la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, y el hacer uso de dispositivos móviles cuando se está al volante.

Esta última infracción se ha colocado ya en número de denuncias por delante de la primera. Concretamente, durante los seis primeros meses de este año se han aplicado 2.671 multas por hacer uso del teléfono móvil y similares mientras se circula, una cifra que muestra un apreciable incremento en relación a las 2.010 de 2018 o las 2.027 de 2017.

Hay que recordar el debate abierto sobre el endurecimiento de las sanciones ante estos casos a la vista de que las distracciones son la principal causa de accidentes.

Respecto a la conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas, la cifra de sanciones durante este primer semestre se ha situado en 2.414, también por encima de las 2.300 de 2018 y las 2.186 de 2017, según la información facilitada desde la Jefatura Provincial de Tráfico.

Hace ya mucho tiempo que este organismo incorporó campañas específicas para la vigilancia de este tipo de comportamientos, como los controles que habitualmente se aplican a principios de diciembre, durante las semanas previas a las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Mayor volumen de denuncias se registra por no hacer uso del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención infantil, otra de las infracciones que sigue evolucionando a alza. En esta primera mitad del año se han aplicado 3.058 multas, quedando así muy por encima de las 1.992 de 2018 y las 2.022 de 2017. Hay que recordar que para combatir estas infracciones desde Tráfico se organizan campañas específicas de control.

Otro apartado que genera un elevado número de denuncias es el relacionado con el seguro obligatorio del automóvil, que durante los seis primeros meses de este año se sitúa en 3.094, aunque esta es una de las pocas categorías en las que se detecta una evolución a la baja, dado que hace un año esa cifra fue de 3.495

Con un volumen mucho más reducido de denuncias aparecen otros casos de extraordinaria gravedad. Así, las multas por descubrir a una persona conduciendo sin tener carné para ello o tras haber sido inhabilitado (como en el caso de los que han perdido todos los puntos) han ascendido en este primer semestre a 952, una cifra importante si se tiene en cuenta que supone una media de unas cinco denuncias diarias por este motivo. En este mismo periodo de 2018 esta cifra fue de 722 y en 2017 de 696, lo que muestra una evolución al alza.

Temeridad y negligencia



Este listado incluye 100 casos de conducción temeraria y 95 de conducción negligente. La diferencia entre ambas infracciones radica en que se considera conducción negligente cuando ésta se realiza sin la diligencia necesaria para no suponer un peligro en la carretera (ejemplos sería el de derrapar con un coche o hacer el caballito en una moto), mientras que la temeraria es cuando además se puede poner en peligro la vida de terceros, como podría ser el caso de ir pasando los semáforos en rojo aunque no haya ningún peatón dispuesto a cruzar la calle. En este caso, la cifra de conducciones temerarias detectadas se ha reducido, ya que en 2018 fue de 107, pero se ha dado un aumento en las negligentes, ya que hace un año se contabilizaron 77 denuncias.

Los casos de adelantamientos imprudentes o ilegales han generado 264 sanciones, por encima de las 196 del ejercicio anterior, mientras que no respetar una señalización de ceda el paso o stop ha conllevado 128, cuatro más que durante el mismo periodo de 2018.

La lista de multas aplicadas entre enero y junio de este año incluye 316 casos de estacionamientos o paradas en lugares no permitidos, 186 por no hacer uso o deficiencias en el alumbrado, 121 por circular en moto sin casco, y 122 por no respetar las distancias de seguridad.