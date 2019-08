Rosario Sánchez: "El PP recortó con carácter ideológico, no será cómo procederá este Govern"

Es la consellera de la que todo el mundo está pendiente en el Govern ante la necesidad de cuadrar las cuentas de Balears. Licenciada en Economía y ADE, funcionaria de la Sindicatura y auditora en KPMG, Rosario Sánchez (Palma, 1976) fue la persona en la que confió Francina Armengol para ser delegada del Gobierno y ahora vuelve a confiar en ella para una misión que ya le encargó en el Consell: hacer números

P En septiembre debe presentar el plan para reconducir la situación de las cuentas de Balears. No se tomará usted vacaciones.

R No, seguimos trabajando con todo el equipo. Si puedo intento tener algún día para pasar tiempo con mis hijas, pero obviamente ahora estamos en una etapa de trabajo intenso con el Plan Económico Financiero.

P ¿Le avisaron de la situación de las cuentas cuando le propusieron el cargo de consellera?

R Tengo relación con la exconsellera Catalina Cladera desde hace muchos años, hemos estado en contacto, hubo un traspaso de carteras y se me informó, claro.

P Para ir al grano: con el plan de estabilidad ¿de dónde recortará?

R Ahora mismo estamos analizando los escenarios. El plan lo tenemos que hacer por el incumplimiento del techo de gasto de 2018, por el pago de sentencias y la torrentada de Sant Llorenç. El 2018 está cerrado. Lo que hay que ajustar es el 2019 y el 2020. Eso es el plan financiero. Estamos revisando con cada conselleria todo el presupuesto de gasto para mejorar en medidas de eficacia y eficiencia y en evaluación de políticas públicas, para asegurarnos que todo aquello que se aplica cumple con los objetivos.

P ¿En qué se traducen las medidas de eficiencia de las que habla?

R Que tenemos que mejorar en cómo aplicamos las políticas, con medidas para mejorar la gestión. Un ejemplo es la central de compras que ya existe en el Servei de Salut o en servicios generales. Hemos ido conselleria a conselleria, ya que quien mejor conoce sus presupuestos es el equipo de cada una, y les hemos pedido eso: en qué partidas se puede mejorar la gestión del gasto.

P Hablamos hoy de un agujero de 417 millones que hay que corregir. ¿Basta con medidas de eficiencia? Significaría que se está gastando muy mal el dinero.

R Los 417 millones no son una previsión de cierre, es una foto fija sobre unos ingresos que deberían haber llegado. Este año está marcado por el bloqueo del presupuesto de 2019 por la falta de Gobierno que supone que hay ingresos del Estado que aún no han llegado: esos 177 millones que nadie discute y que tienen que llegar. Luego está la expectativa legítima de los 180 millones del convenio de carreteras que no se puede negociar sin un interlocutor de un Gobierno plenamente en funciones. Dice que puede parecer que gastamos mucho, pero no creo que se gaste mucho cuando estamos en la media del gasto en servicios básicos.

P Le preguntaba si se gastaba mal por el hecho que puedan ser capaces de hacer ese ajuste únicamente con medidas de eficiencia del gasto.

R Es que no es ese ajuste. Ni 417 millones ni tampoco la suma del incumplimiento de gasto de 2018.

P Dice que los 417 millones es una foto fija, pero si bien los 177 millones de la prórroga de los presupuestos deben llegar, los 180 millones de carreteras ya se incluyeron en 2018 y no llegaron.

R Es una expectativa legítima y la seguiremos reivindicando. Evidentemente los 177 millones no hay discusión de que llegarán.

P Y si no se forma Gobierno y no llegan esos 177 millones, ¿qué es lo que planea el Govern?

R Sinceramente espero que lleguen. La Airef ya ha dicho que no tendría sentido cambiar las reglas de juego a mitad de camino. Espero que haya un Gobierno en plenas funciones lo antes posible.

P Con la cifra del Ministerio el déficit hoy es del 1'27 por ciento, cuando el objetivo es acabar con un 0'1. Aun llegando los 177 millones pendientes de Madrid, hablamos de un agujero de 250. ¿Balears podrá cumplir con el objetivo de déficit?

R Es que no son los números de los escenarios en los que trabajamos.

P Son los números que está dando ahora el Ministerio de Hacienda.

R Nuestra previsión de cierre se hace con el compromiso de cumplir con los objetivos, pero cumpliendo con nuestro compromiso con los servicios públicos y el estado del bienestar por lo que la gente nos ha votado y por lo que ahora gobernamos.

P Pero, ¿podrá cumplir el déficit?

R Trabajamos para cumplir con los objetivos. Hay ingresos que se comportan mejor, hay gasto que no está ejecutado, deberemos contener partidas de gasto, si hay proyectos que no se han iniciado y que no son urgentes habrá que valorar si se ejecutan o no con los actuales presupuestos...Cuando elaboremos el plan financiero y hayamos hablado con todo el mundo podremos dar los datos con más concreción.

P Habla de proyectos que si no están ejecutados, igual ya no se ejecutan. ¿No es eso un recorte?

R Estamos revisando partida a partida. Nosotros tenemos un presupuestos que es un mandato del Parlament y trabajamos para cumplirlo y cuadrar bien las cuentas.

P ¿No lo considera un recorte?

R Lo que yo considero un recorte es recortar servicios públicos y el estado del bienestar como hizo el PP. Nosotros consideramos que lo público debe gestionarse desde lo público para no generar desigualdad. El PP recortó con carácter ideológico, como fue retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que me parece una barbaridad. No será la manera de proceder por parte de un Govern progresista.

P Entonces, ¿no habrá recortes ni en Sanidad ni en Educación?

R Trabajamos para mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto y mejorar la efectividad de las políticas. Cuando tengamos el plan cuadrado deberá pasar por la Airef, después por el Consejo de Política Fiscal y luego daremos cuenta de él.

P Le pedía si habría recortes en Sanidad y en Educación y me dice que se mejorará en la eficiencia pero no me acaba de decir que no.

R No, no contemplamos dejar de prestar servicios al nivel que los estamos prestando a día de hoy.

P Los ingresos crecen por debajo de lo previsto y hay informes que calculan que Balears pasará a crecer a un 1'6 por ciento en 2020. ¿Los próximos presupuestos supondrán un punto y final al aumento de gasto en Balears?

R Para 2020 prevemos una etapa de moderación del crecimiento económico y también moderará sus ingresos y, por lo tanto, también su gasto. Durante los últimos años gracias al crecimiento han crecido los ingresos y el gasto público de esta comunidad que nos han colocado en la media de gasto en educación, salud y servicios sociales. Los escenarios con los que trabajamos son de un crecimiento que no será por debajo del dos por ciento.

P ¿Se podrá cumplir con todas las promesas y acuerdos del Pacto durante esta legislatura?

R Es nuestro objetivo. Hay que consolidar la mejora de los servicios públicos básicos y asumir los retos de movilidad, de vivienda, de lucha contra el cambio climático. Tenemos la suerte que saber pactar y tener ya en marcha el Govern.

P ¿Y se podrá hacer con los ingresos creciendo cada vez menos?

R Ahora estamos con la mirada puesta en el plan de estabilidad y en los presupuestos de 2020. Habrá que ver cómo evoluciona la economía, si tenemos nuevo sistema de financiación, si aumentan las transferencias del Estado y de nuestra capacidad de generar ingresos.

P ¿Deducciones como la prometida para propietarios que alquilen a precios razonables como medida ante el problema de la vivienda entrará en vigor en 2020?

R Es un proyecto de legislatura. Hoy estamos aún con el plan económico y con los escenarios de los presupuestos así que no puedo contestar. Estamos en un momento todavía muy previo para poder hacer anuncios de esta categoría.

P Los Acuerdos de Bellver también prevén nuevos impuestos verdes. ¿Los veremos en los próximos presupuestos de 2020?

R Daré la misma respuesta. He llegado hace un mes. [Ríe] Aún no estamos en la fase de valorar la implantación de nuevos impuestos.

P Balears es la segunda comunidad en aportar y la novena en recibir. Con el sistema de financiación pierde 480 millones que hoy le vendrían bastante bien.

R Hay un tema fundamental que es la equidad vertical. Hablamos de qué recursos reciben las comunidades para financiar los servicios básicos, que no son sólo un tema de justicia social sino también de cohesión y funcionamiento del país. Luego está el tema de cómo se hace el reparto. Lo que pide Balears es más autonomía en los ingresos y luego un principio de ordinalidad en el reparto.

P ¿Autonomía fiscal significa que Balears pase a gestionar directamente los impuestos?

R Tramos autonómico y más capacidad para incidir en la capacidad recaudatoria. También hay que hacer el sistema más transparente y solucionar el decalaje del sistema de entregas a cuenta.

P Todavía falta medio Régimen Especial y no hay Gobierno.

R El consejo de ministro aprobó el anteproyecto de ley y ahora debe tramitarse en el Congreso de los Diputados. De Balears salió con un amplio consenso y ese consenso debe servir para darle un impulso en el Congreso.

P También había consenso en que la parte que ya tenemos referente a inversiones no era a lo que aspiraba Balears. ¿Renuncia el Govern a llegar a alcanzar la propuesta inicial con ese fondo de insularidad de 400 millones?

R En Balears siempre hemos hecho un camino en el reconocimiento de nuestra insularidad y de nuestra especifidad. En la administración central todavía queda la idea de que en Balears hay una renta muy alta, pero se ha avanzado en que se conozca nuestra realidad y el REB es una parte. Ahora hay que aprobar la parte fiscal y seguir caminando hacia un tratamiento justo a Balears. Efectivamente, el camino no acaba aquí.

P Ahora es usted también consellera de Relaciones Exteriores. ¿Significa que planea abrir embajadas de Balears en el extranjero?

R El objetivo principal de esta acción exterior es coordinar toda la política de proyección exterior de las conselleries, obviamente coordinada con la política exterior del Gobierno de España. No hay intención de abrir embajadas. También aumentar la presencia y la influencia del Govern en las instituciones de la Unión Europea y crear alianzas con otras islas del Mediterrénao para el reconocimiento de nuestra insularidad en Europa.