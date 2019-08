El 'rent a car' afronta un mes de agosto con "picos" en las reservas

Este agosto se sigue con cautela la evolución de la temporada desde el sector del 'rent a car'. La actividad se está desarrollando con cifras de negocio similares a las del año pasado, pero con una flota más reducida.

Las reservas "entran a picos", se explica desde la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT), y hay "mucho temor" sobre cómo terminará agosto, declara Salvador Servera. A la incertidumbre que reina en general en toda la actividad turística este año en el archipiélago, se suman los empresarios de los coches de alquiler, pendientes también de cómo les puede afectar el divorcio del Reino Unido de la UE sin acuerdo, advierte el gerente de la FEBT, que aglutina a 22 empresas, entre ellas las más grandes, y representa al 80% del sector.

Septiembre y octubre por ahora se presentan con baja actividad en el rent a car.

Así las cosas, el sector celebra que el negocio está respondiendo, teniendo en cuenta que las previsiones no eran halagüeñas en cuanto a las llegadas de turistas este verano al archipiélago. Sin embargo, no se espera que se alcancen la facturación de 2018.

En Mallorca se estima una flota que ronda los 70.000 vehículos de alquiler. Desde la FEBT se alude a "una ligera" reducción para este verano en la isla. Servera recuerda que el último dato oficial de vehículos de alquiler, de 2016, de la dirección general de Turismo, con Pilar Carbonell al frente, fijaba en 45.000 las unidades en la isla.

Los vehículos de alquiler han padecido este verano ataques por parte del colectivo independentista Arran, que culpan al sector de ser responsables de la saturación de la isla. Los actos vandálicos, difundidos en las redes sociales, recibieron una condena unánime desde el sector turístico y diferentes patronales.



Meliá Abandona Puerto Rico con la venta de su único hotel en el destino

Meliá confirmó la venta de su único hotel en Puerto Rico por 72 millones de dólares (alrededor de 64 millones de euros). La hotelera de Gabriel Escarrer ratificó la operación a El Confidencial, sin revelar quién fue el comprador. Sin embargo, la cadena estadounidense Hyatt anunció esta semana la apertura del antiguo Meliá Coco Beach, ahora denominado The Resort at Coco Beach. Meliá, en su informe sobre el primer semestre de 2019, informaba de la venta del establecimiento, justificada por la desinversión de activos no estratégicos, además de basar más su crecimiento en la gestión hotelera.