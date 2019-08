Baleares impulsará las energías renovables en las zonas turísticas

El Govern ha anunciado la creación de comunidades locales en las zonas turísticas que funcionarán con energías renovables. El proyecto se traduce en que en los edificios turísticos, de la administración pública y viviendas no vacacionales de estas zonas se instalarán placas fotovoltaicas para autoabastecerse, además que "se guardará un excedente de la energía producida para los hogares más vulnerables y minimizar la pobreza energética", tal y como ha afirmado hoy el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes.

"No ha habido contactos directos con el sector hotelero, pero será necesario la implicación de todos los sectores, por lo que no habrá ninguna resistencia de los hoteleros para participar activamente en el proyecto", ha explicado Yllanes. Las instalaciones estarán gestionadas de manera centralizada para distribuir energía. "Así, las que no estén disponibles todo el año como los hoteles, que están cerrados fuera de temporada, seguirán produciendo energía y se distribuirán a otras instalaciones que funcionan todo el año, como las escuelas" ha añadido.

Para iniciar el proyecto se hará una prueba piloto de tres años que contará con un presupuesto de 21 millones de euros, 16 de los cuales vendrán de la recaptación de la ecotasa y los cinco restantes de los participantes en esta prueba. A través de concurso público se seleccionarán "un mínimo de cinco y un máximo de diez proyectos" teniendo en cuenta que la distribución llegue a todas las islas, cuál será su máxima inversión y que se haga una reserva mínima para hogares vulnerables "como requisito fundamental". Además, el vicepresidente ha puntualizado que se subvencionará un 80% de las iniciativas privadas y un 100% de las iniciativas de administraciones públicas y de hogares vulnerables.

"El objetivo principal del proyecto es el cambio de cultura energética y que las comunidades locales puedan servir de modelos para concienciar a la población y a los sectores de la importancia de la transición energética", ha expuesto el conseller. Además, según Yllanes, estas comunidades traerán numerosas ventajas: La modernización del modelo económico, la creación de empleo con la construcción y gestión de las placas fotovoltaicas, la mayor competitividad de las empresas turísticas, la lucha contra la pobreza energética y el cambio nuclear del modelo energético.

Aviso de inconstitucionalidad

En referencia al aviso de inconstitucionalidad que el Gobierno Central hizo a diversos artículos de la ley autonómica de cambio climático, Yllanes ha asegurado que "no prevemos ningún problema, ya que una cosa es la discusión de los plazos de reducción de los combustibles fósiles y otra es la implantación de estas comunidades, que está recogida en la ley".