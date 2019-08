The Guardian informa del 'Cara al sol' que sonó en la plaza de toros de Palma

El eco de la corrida de toros celebrada el pasado viernes en Palma ha llegado incluso al a prensa británica, no por la lidia sino por el hecho de que sonara el Cara al Sol. El rotativo británico The Guardian destaca en el titular de su información, divulada también en redes, que sonó "el himno fascista en el regreso de los toros a Mallorca". Da cuenta en la crónica de las concentraciones antitaurina -con unos 400 seguidores- y protaurina que se convocaron en el exterior el coliseo balear y subraya que por la megafonía de la plaza se pudo escuchar el Cara al Sol. También destaca la presencia de Jorge Campos, diputado de Vox en el Parlamento balear, que acudió a dar apoyo al acto envuelto en una bandera española, no así del eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, que también asistió a la lidia y saludó a los manifestantes.



The Guardian hace un repaso al conflicto jurídico que ha posibilitado la celebración de esta corrida. En este sentido, recuerda que el Govern balear prohibió en 2017 los toros con sangre y da cuenta de las características de de la lidia conocida como 'toros a la balear', donde no se permiten los elementos punzantes que producen padecimiento al animal, así como su muerte. Añade la crónicia que esta norma quedó anulada por setencia del Tribunal Constitucional al concluir que la Comunidad Autónoma invadía competencias del Estado.





The Guardian destaca el hecho de que los toros aparezcan en las páginas culturales de los diarios españoles, al considerarse. No obstante, resalta que "según las estadísticas gubernamentales, el número de corridas de toros cayó de 3.651 en 2007 a 1.521 en 2018, aunque hubo un pequeño aumento en Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja y Navarra".El Govern balear tramita un informe sobre lo ocurrido en el coliseo balear para ver si el hecho de que sonara el Cara al sol puede ser merecedor de una sanción, en aplicación de la Ley de la Memoria Històrica. El responsable político de Memoria Democrática,reconoce que el texto no hace referencia a los himnos franquistas y no descarta proponer una modificación de la ley para que incluya este extremo.