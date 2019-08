Ábalos tacha de "frivolidad inadmisible" que Salvini ironice con llevar a los migrantes del Open Arms a Ibiza

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha tachado de "frivolidad inadmisible respecto del drama humano" que están viviendo las personas migrantes del barco de rescate de la ONG Proactiva Open Arms las declaraciones del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que ironizó con trasladarles a Ibiza y Formentara, y así "se divierten".

En una entrevista concedida a laSexta, recogida por Europa Press, Ábalos ha criticado que Italia está incumpliendo los acuerdos internacionales con su política de cierre de los puertos, aunque no ha avanzado las acciones o decisiones que el Gobierno español pueda tomar en este sentido.

El titular de la cartera de Fomento en funciones considera un "drama intolerable" la situación que están viviendo las personas a bordo del Open Arms, el buque que tras once días continúa a la espera de un puerto seguro donde desembarcar a los más de 150 migrantes. Además, el ministro ha destacado que, "más allá de este drama particular", existe un "problema de fondo" con la migración que hay que acometer.

Preguntado sobre qué ha cambiado desde 2018 cuando desde la oposición Pedro Sánchez exigía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que atendiese al barco de la ONG, Ábalos ha respondido que no ha cambiado nada. "No hemos cambiado", ha defendido el ministro, al tiempo que ha asegurado que el Open Arms no les ha pedido ir a puerto español". "El Open Arms, hasta ahora, cuando se ha dado una circunstancia de estas ha venido a puerto", ha subrayado.

En este sentido, el también el secretario de Organización del PSOE ha defendido que "cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad". "Esta situación en España no podría darse, si nosotros tuviéramos un barco en esas circunstancias en torno a nuestras costas ya estaría desembarcado", ha afirmado el ministro, que ha argumentado que este mes España ha rescatado a 850 personas en su zona de responsabilidad en el Mediterráneo.

"España está asumiendo su responsabilidad, posiblemente como ningún otro país de Europa", ha recalcado José Luis Ábalos, que ha añadido que "permitir que otros no la asuman tampoco parece lo más conveniente". Además, ha dicho que "hay que apelar a la normativa internacional" y que "cada país tiene que asumir su responsabilidad en la zona que le corresponde".