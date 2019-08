Indignación balear al pedir Salvini que manden el 'Open Arms' a las Pitiüses

Matteo Salvini la vuelve a liar. Las últimas palabras del ministro del Interior italiano en sus redes sociales han suscitado una ola de indignación entre los baleares, tras ironizar pidiendo que el Open Arms traiga a los inmigrantes a divertirse a las Pitiüses. Sus palabras textuales fueron: "Algunos están escandalizados por los ocho días que lleva este barco, el Open Arms con 120 migrantes, a 30 millas náuticas de Lampedusa, en aguas de Malta. Y hoy [por el viernes] tal y como ha dicho un periodista: en ocho días este barco va y vuelve de Ibiza y Formentera hasta tres veces. ¿Por qué estos pobres migrantes no pueden ser llevados a Ibiza y Formentera? Así al menos aprovechan y se divierten. Vale ya, todos a Italia no, basta".





Richard Gere sulla Open Arms? Spero che si abbronzi e che si trovi bene...

Visto che la nave è una Ong che batte bandiera spagnola possono far sbarcare i 120 immigrati a Ibiza o Formentera, sbaglio?https://t.co/rPx3S61PVT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2019

Campaña de boicot contra la isla

Tras esas palabras, las reacciones no tardaron en llegar. El primero en responder a Salvini fue el presidente del Consell de Eivissa,, quien, a través de su cuenta de Twitter, le replicó, que en Eivissa no se comparten sus. Martí puntualizó que las islas tampoco compartenEl alcalde de Eivissa,también mostró su enfado ante el 'tuit' de Salvini y le espetó:. Ruiz, etiquetando en el mensaje al ministro de Italia y adjuntando una noticia con esa información, le escribió:Los comentarios en las redes sociales sobre el 'tuit' de Salvini no cesaron durante el día de ayer. El expresidente del Consell de Mallorca , fue otro de los políticos de las islas que reaccionó ante las palabras del político italiano., escribió el diputado de la formación ecosoberanista en su cuenta de Twitter.Ensenyat apuntó que, por su política migratoria tras, y por su propuesta de crear un. "Cada uno desde donde está debe plantar cara al neofascismo", dijo entonces el ecosoberanista.Cabe recordar que tras ser declarado 'persona non grata', por el Consell, Salvini desató una campaña de boicot turístico en Twitter contra Mallorca . Su réplica fue, textualmente,. Unas palabras a las que Ensenyat respondió de inmediato:La polémica se desató y durante unos días el italiano se intercambió varios 'tuits' con Ensenyat., decía entonces Salvini. Un año después, Salvini y el portavoz ecosoberanista se vuelven a enzarzar por Twitter por las palabras xenófobas del italiano.Precisamente ayer Més-Estimam Palma exigió al Gobierno quey que, ya que llevan diez días en el mar a la espera de que la UE dé respuesta al drama humanitario de 170 refugiados.