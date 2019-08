Preocupación ecologista ante la compra de 3,8 kilómetros de costa en Mallorca por los hermanos Reuben

Terraferida ha hecho pública en redes su preocupación por las intenciones de los multimillonarios británicos de origen indio, Simon y David Reuben, sobre las propiedades que han ido adquiriendo en Mallorca y que suman 450 hectáreas de terrenos en los municipios de Manacor, Artà y Capdepera y que incluyen 3,8 kilómetros de costa.



En su cuenta de twitter, los ecologistas han puesto el foco en la finca de Can Fresquet, ubicada en la zona litoral de Manacor, donde temen que "podría desarrollarse un proyecto urbanístico en una zona de alto valor". Recuerdan que su organización ya solicitó la caducidad de este plan. Según exponen, "el ayuntamiento de Manacor no ha respondido nunca a la petición".





