Ecologistas cortan un carril frente a la Seu para protestar contra el cambio climático

Medio centenar de seguidores del movimiento Extinción-Rebelión han cortado este mediodía un carril de la Avenida Adolfo Suárez, frente a la catedral de Palma, para denunciar contra la falta de medidas para evitar el cambio climático.

La protesta ha estado acompañada de una performance, así como de la muestra de varias pancartas reivindicativas a favor de este movimiento ecologista. El corte de la carretera se ha prolongado durante un cuarto de hora, provocando una larga cola de vehículo retenidos, que se dirigían en dirección al Paseo Marítimo.

Aunque muchos de estos conductores se han mostrado comprensivos con la protesta, otros, en cambio, han protestado por verse obligados a esperar durante tanto tiempo, bajo un sol y un calor abrasador, a que los manifestantes se retiraran y permitieran la libre circulación.

Mabel Moreno, portavoz de este movimiento ecologista, ha explicado que se trataba de una acción de desobediencia civil porque las medidas políticas que se adoptan para evitar el calentamiento del planeta son insuficientes. "Queremos que los políticos nos cuenten la verdad sobre este tema", ha señalado Moreno, que anunció que esta mañana era la protesta más significativa que ha realizado el movimiento, si bien ha señalado que en un futuro se repitirán este tipo de acciones.

La portavoz ha considerado que es necesario la reducción de emisiones carbónicas a la atmósfera, así como que se realicen políticas que se aprueben en asambleas, porque el tema del clima afecta a toda la población.

"No nos queda mucho tiempo hasta que el clima aumente de temperatura y afecte a nuestra vida", han señalado los manifestantes. Uno de ellos se ha enfrentado a uno de los conductores que protestaba por el corte de la carretera. "Aunque me llames perroflauta, vas a arder de calor igual que yo si no nos concienciamos del daño que le estamos haciendo al planeta".

Los seguidores de este movimiento ecologista, que se hanmostrado muy contentos del resultado de la protesta, han desplegado varias pancartas en el Parque del Mar y han colgado un extenso letrero en la pared de la muralla de la catedral para concienciar de la importancia de la protesta. "Hace más de cien años que nos están anunciando que vendrá un cambio climático y no hacemos nada para remediarlo. Ya no nos queda mucho tiempo para tomar medidas", ha señalado la portavoz del movimiento.

Los manifestantes se han vestido con distintos disfraces para dar más color a la protesta, que aguantaron las altas temperaturas que se han registado hoy al mediodía en el Parc de la Mar.