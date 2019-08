El alcalde de Deià critica la presencia de Gloria Santiago en la recepción de los Reyes

El alcalde de Deià, Lluis Apesteguia, de Més, se suma a las críticas, aunque sin citarla expresamente, contra la vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago por el vídeo que difundió en Twitter por su presencia en la recepción que ofrecieron los reyes en el palacio de La Almudaina.



El alcalde nacionalista publicó un tuit en el que recordó que una integrante de la Mesa del Parlament, refiriéndose a su compañera de partido, Joana Aina Campomar, no asistió al besamanos real, ni tampoco compartió canapés con el monarca. Además señaló que su compañera no había realizó vídeos "a lo Ocaso Cortez", pero sí mostró un republicanismo digno, señalando que esta política "sí me representa".





Enmig de tot l'enrenou, cal recordar i recalcar que una membre de la mesa del Parlament no va anar al besamans reial ni va compartir canapés amb el monarca. No fa vídeos a lo Ocasio-Cortez, però va fer republicanisme digne. És na @jacampomar de @MESperMallorca i sí em representa. — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) August 10, 2019

Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia. pic.twitter.com/lxNMUTmTar — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 7, 2019

El primero que atacó la presencia de Gloria Santiago en la recepción real fue, precisamente, su compañero de partido, Baltasar Picornell, expresidente del Parlament que lamentó su presencia en el acto organizado por los monarcas.A muchos de los seguidores de Podemos no les ha gustado que Gloria Santiago aceptara la invitación de los Reyes y que despuésal tiempo que atacaba a los monarcas. Otras formaciones políticas se han sumado a las críticas contra la vicepresidenta del Parlament. La última crítica la ha mostrado públicamentey destacado representante del partido Més, Lluis Apesteguia.