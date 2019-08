La Policía Nacional premia con ascensos a los inspectores que acusaron a Penalva y Subirán

La Policía ha premiado con ascensos a los dos inspectores a los que se les encomendó investigar el trabajo del juez y del fiscal del caso Cursach, que concluyeron que Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán habían creado una banda criminal para perseguir al empresario. Los dos inspectores, conocidos como "Los Juanes" son los mismos que convencieron, primero al fiscal Carrau y después al juez Florit, de que era necesario intervenir los teléfonos móviles a dos periodistas que escribían del caso Cursach con el fin de identificar la fuente que les facilitó un informe económico de los negocios del empresario y que fue publicado en prensa antes de que el juzgado lo notificara a los afectados.

Esta investigación fue encomendada a los dos policías por uno de sus jefes, que les apartó de cualquier otro caso en el que estuvieran interviniendo. Una vez terminado el trabajo, ambos policías han ascendido. Uno ha sido nombrado jefe de brigada de la Policía Judicial, uno de los destinos más importantes del organigrama policial, y el otro inspector ocupa la jefatura de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). Anteriormente, el cargo de jefe de la Policía Judicial, que es el responsable de todos los funcionarios que realizan funciones de investigación, lo venía ocupando un comisario. Sin embargo, el nuevo responsable es inspector jefe y no comisario. Para ocupar estos dos cargos de máxima responsabilidad los dos inspectores han pasado por delante de otros compañeros, de igual categoría laboral, pero de mayor antigüedad en el Cuerpo, según han confirmado fuentes policiales.

La principal prueba que han aportado estos dos inspectores para imputar al juez Penalva y al fiscal Subirán, así como a sus compañeros del desmantelado Grupo de Blanqueo, es la interpretación de mensajes de whatsapp que se intercambiaban los investigadores. La descarga de este tipo de comunicaciones y su transcripción por parte de la policía para la elaboración de informes destinados a instancias judiciales suele demorarse entre un año y medio y dos años. Pero en la investigación contra el juez Penalva y el fiscal Subirán esta prueba se practicó con inusual diligencia y en menos de dos meses los primeros informes ya se habían entregado al juzgado.

Después de que varios jueces se hayan abstenido de investigar la denuncia contra Penalva y Subirán, al final el caso lo va a asumir la magistrada Carmen Abrines.



Antonio Suárez: "Todo es falso", dice sobre la querella



"Todo es falso, espero que la justicia ponga a cada uno en su sitio", dijo ayer el inspector jubilado Antonio Suárez, respecto a la querella por falsedad documental presentada por Penalva y Subirán contra él, el ex jefe superior, Antonio Jarabo, y el comisario José Luis Santafé. Penalva y Subirán quieren que se investigue una reunión celebrada hace un año en el despacho del jefe superior en la que, según exponen en la querella, se ordenó al subinspector del Grupo de Blanqueo que atribuyese a Subirán la filtración a la prensa de un informe. El policía se negó. En la querella, se pide la declaración del fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, a quien Subirán informó de lo ocurrido. "No voy ha decir nada porque todavía no se han incoado diligencias", comentó ayer Barceló sobre lo relatado por su subordinado.